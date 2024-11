Το τελευταίο «αντίο» στον Λίαμ Πέιν – Συντετριμμένα τα πρώην μέλη των One Direction στην κηδεία του 31χρονου

Με σκυμμένο το κεφάλι, ένα – ένα τα πρώην μέλη των One Direction έδωσαν το παρών στην κηδεία του 31χρονου Λίαμ Πέιν που ξεκίνησε το μεσημέρι της Τετάρτης (20.11.2024) στο Λονδίνο.

Και τα τέσσερα πρώην μέλη των One Direction, φορώντας μαύρα ρούχα και μαύρα γυαλιά έφτασαν στο σημείο που τελείται η κηδεία για να αποχαιρετήσουν το πέμπτο μέλος του γκρουπ. Χάρι Στάιλς, Ζέιν Μάλικ, Νάιαλ Χόραν και Λούις Τόμλινσον «επανενώθηκαν» για να πουν το τελευταίο «αντίο» στον αδικοχαμένο Λίαμ Πέιν, που έπεσε στο κενό από το μπαλκόνι ξενοδοχείου στο Μπουένος Άιρες της Αργεντινής στις 16 Οκτωβρίου.

Πρώτη έφτασε η πρώην σύντροφος του Liam Payne, η Kate Cassidy, συνοδευόμενη από τον φίλο της και γιο της Elizabeth Hurley, τον Damian Hurley.

Μαζί με τον Harry Styles, στην κηδεία παρευρέθηκε και ο γνωστός παρουσιαστής James Corden.

Λίγη ώρα αργότερα στην κηδεία πήγε και ο Simon Cowell, ο μέντορας του κορυφαίου boy goup, μαζί με την σύζυγό του Lauren Silverman.

