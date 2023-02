Τέλος εποχής για ένα από τα πιο γνωστά κλαμπ στην Ίμπιζα. Το «Bora Bora» δεν υπάρχει πια!

Το «Bora Bora» ήταν το πρώτο νυχτερινό κλαμπ στην παραλία της Playa d’en Bossa στην Ίμπιζα. Έξι μήνες αφού έκλεισε και ύστερα από 40 χρόνια λειτουργίας, κατεδαφίστηκε.

Τα νέα έγιναν γνωστά πριν από λίγες ημέρες όταν στο Twitter ανέβηκαν φωτογραφίες με μπάζα από την περιοχή.

Το «Bora Bora» άνοιξε το 1982 και ήταν ένα από τα πιο δημοφιλή κλαμπ της περιοχής.

Τον περασμένο Φεβρουάριο, το Mixmag ανέφερε ότι οι Podemos είχαν ζητήσει από την κυβέρνηση να αναλάβει δράση για τα παραλιακά κλαμπ που βρισκόταν στην Ίμπιζα καθώς ο θόρυβος από τη μουσική δημιουργούσε αναστάτωση στα γειτονικά νησιά.

Στον απόηχο της πίεσης που ακολούθησε, το «Bora Bora» ανακοίνωσε τον Ιούλιο του 2022 ότι κλείνει οριστικά.

End of an era as Bora Bora #ibiza is reduced to rubble. Only the original bar is still standing #ibiza2023 pic.twitter.com/fL6l81wxsK

The end of Bora Bora. What a place that was in the late 90s, early 00s. Proper Ibiza. None of this generic Ushuaia/Ocean Beach nonsense. pic.twitter.com/u0NhE5W4aK