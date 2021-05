Να χάσει τη ζωή του κινδύνεψε σοβαρά ο Τομ Κρουζ. Όπως αποκάλυψε στο Empire ο ίδιος ο 58χρονος σταρ του Χόλιγουντ, ο λόγος είναι μία άκρως ριψοκίνδυνη σκηνή στα γυρίσματα του «Mission Impossible 7».

Όπως αποκαλύπτει στο Empire ο Τομ Κρουζ η συγκεκριμένη σκηνή ήθελε τον Ίθαν Χαντ – τον χαρακτήρα που υποδύεται στη σειρά ταινιών «Mission Impossible», να πέφτει με τη μηχανή του στον γκρεμό, στις κορυφές οροσειράς της Νορβηγίας.

Για να μαγνητοσκοπηθεί η σκηνή με φόντο τo… χάος που υπήρχε από κάτω, ένα ελικόπτερο πετούσε χαμηλά, γινόταν το γύρισμα.

Ως γνωστόν ο Τομ Κρουζ κάνει μόνος του όλες τις επικίνδυνες σκηνές των ταινιών δράσης, που συμμετέχει, χωρίς καμία βοήθεια από κασκαντέρ…

Περιγράφοντας με λεπτομέρειες στο Empire την εμπειρία του από το γύρισμα της επίμαχης σκηνής, ο Τομ Κρουζ «Ίθαν Χαντ» τη χαρακτήρισε ως «την μεγαλύτερη τρέλα της καριέρας του»:

«Πρώτον: αν ο άνεμος φυσούσε πιο δυνατά από τις πρόβες, θα με έριχνε από τη ράμπα. Δεύτερον, το ελικόπτερο πετούσε χαμηλά και αυτό ήταν πρόβλημα. Έπρεπε κανείς να υπολογίσει πόσο ψηλό θα είναι το τελικό άλμα και να μη χτυπήσει το ελικόπτερο! Τρίτον, μία… στραβή προσγείωση και δεν ξέραμε πώς θα μπλεκόταν το σώμα μου με τη μηχανή», αναφέρει ο 58χρονος ηθοποιός.

