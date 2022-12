Μια συνάντηση «γιγάντων» συνέβη αυτήν την εβδομάδα στη Σουηδία, καθώς ο Τομ Χανκς και η Ρίτα Γουίλσον συνάντησαν τους ABBA στη Στοκχόλμη, στο πλαίσιο της περιοδείας του ηθοποιού για να προωθήσει τη νέα του ταινία «A Man Called Otto».

Η Ρίτα Γουίλσον ανέβασε μερικές φωτογραφίες με τον Τομ Χανκς και τους ABBA από τη συνάντησή του στη Στοκχόλμη και, όπως είναι φυσικό, οι θαυμαστές τους ενθουσιάστηκαν από αυτή τη μοναδική συνύπαρξη. «Στοκχόλμη, σε αγαπάμε!», έγραψε στη λεζάντα η σύζυγος του Τομ Χανκς.

«Είναι υπέροχο να συναντάμε τους φίλους μας Benny Anderson και Björn Ulvaeus από τους ABBA», πρόσθεσε η 66χρονη σύντροφος του οσκαρικού ηθοποιού. Μάλιστα, όπως αναφέρει και η DailyMail, δεν έχασε ευκαιρία να προωθήσει και το σόου του θρυλικού συγκροτήματος στο Λονδίνο, το ABBA Voyage.

Στο ABBA Voyage, οι θαυμαστές τους μπορούν να απολαύσουν τα ολογράμματά του σε μια συναυλία που κανείς νιώθει σαν να τους βλέπει στο απόγειό τους. Το συγκρότημα εμφανίστηκε ξανά εν απαρτία για πρώτη φορά μετά από 36 χρόνια, για να κάνει τα εγκαίνια της ABBA Arena, του ειδικά διαμορφωμένου χώρου στη βρετανική πρωτεύουσα, όπου γίνονται τα σόου.

