Ο πολυαναμενόμενος γάμος του Μπεν Άφλεκ και της Τζένιφερ Λόπεζ, πρόκειται να πραγματοποιηθεί αυτό το Σαββατοκύριακο. Το ζευγάρι ετοιμάζεται να γιορτάσει τον έρωτά του και την επισημοποίηση της σχέσης του, σε μία μεγάλη, τριήμερη εκδήλωση.

Σύμφωνα με νέο δημοσίευμα του TMZ, ήρθαν στο φως της δημοσιότητας οι πρώτες εικόνες από τις προετοιμασίες του σκηνικού του γάμου του Μπεν Άφλεκ και της Τζένιφερ Λόπεζ.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Τα συνεργεία εργάζονται σκληρά και στήνουν μια τεράστια κατασκευή, η οποία θα συνδέεται με έναν πολύ μεγάλο διάδρομο με το κεντρικό σπίτι. Σε αυτό τον διάδρομο πρόκειται να περπατήσει η Τζένιφερ Λόπεζ φορώντας το νυφικό της.

Ben Affleck and Jennifer Lopez look like they're having a second wedding at his Georgia estate, where preparations are underway. https://t.co/5Sq0ODm7cv