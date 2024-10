Τζένιφερ Λόρενς και Κουκ Μαρόνι περιμένουν το δεύτερο παιδί τους – Ξανά έγκυος η ηθοποιός

Η Τζένιφερ Λόρενς είναι και πάλι έγκυος, με φωτογράφους στο Λος Άντζελες, να καταγράφουν τη φουσκωμένη κοιλίτσα της ηθοποιού.

Η Τζένιφερ Λόρενς (Jennifer Lawrence) και ο σύζυγός της, Κουκ Μαρόνι (Cooke Maroney), περιμένουν το δεύτερο παιδί τους. Ο φωτογραφικός φακός «συνέλαβε» τη σταρ το βράδυ του Σαββάτου στο Λος Άντζελες, με ένα λευκό μπλουζάκι που αποκάλυπτε την κοιλίτσα της, ενώ το συνδύασε με μαύρη παντελόνα και ένα κόκκινο πουλόβερ.

Εκπρόσωπος της Λόρενς επιβεβαίωσε την ευχάριστη είδηση στη Vogue η οποία μοιράστηκε το χαρούμενο νέο στο Instagram.

«Συγχαρητήρια στην Τζένιφερ Λόρενς! Η βραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιός θα υποδεχτεί το δεύτερο παιδί της με τον σύζυγό της, τον γκαλερίστα τέχνης Κουκ Μαρόνι», έγραφε χαρακτηριστικά η λεζάντα της ανάρτησης.

Το ζευγάρι απέκτησε το πρώτο του παιδί τον Σάι, το 2022.

Jennifer Lawrence Is Pregnant With Her Second Child https://t.co/2y1Ime2CaG