Το δικό της μήνυμα για την 4η Ιουλίου, αποφάσισε να στείλει η 45χρονη ηθοποιός Τζέσικα Τσαστέιν (Jessica Chastain). Με μια άσεμνη χειρονομία «γιόρτασε» την Ημέρα της Ανεξαρτησίας των ΗΠΑ, απαντώντας στην απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου για την απαγόρευση των αμβλώσεων.

«Χαρούμενη Ημέρα της Ανεξαρτησίας από εμένα και τα αναπαραγωγικά μου δικαιώματα», έγραψε η Τζέσικα Τσαστέιν (Jessica Chastain) στο Twitter. Η 45χρονη ηθοποιός συνόδευσε το μήνυμά της με μια φωτογραφία της, στην οποία υψώνει και τα δύο μεσαία της δάχτυλα.

Happy “Independence” Day from me and my reproductive rights. pic.twitter.com/GoIuu4JhAq