Η Τζίλιαν Άντερσον βραβεύτηκε με Emmy ως Μάργκαρετ Θάτσερ στη δημοφιλέστατη σειρά The Crown. Απέναντι στους δημοσιογράφους η διάσημη ηθοποιός κλήθηκε να απαντήσει αν έχει μιλήσει για τον ρόλο με την… αείμνηστη «Σιδηρά Κυρία».

Χωρίς να χάσει την ψυχραιμία της η Τζίλιαν Άντερσον – όπως και η Μάγκι της Μεγάλης Βρετανίας – έλυσε την απορία της δημοσιογράφου για το αν επικοινώνησε με τη Μάργκαρετ Θάτσερ την οποία υποδύθηκε στο The Crown.

«Λοιπόν, δεν έχω μιλήσει με την Μάργκαρετ», απάντησε αφοπλιστικά χωρίς να προσβάλλει την Τάνια Χαρτ από τον ιντερνετικό ραδιοφωνικό σταθμό Q&A, η οποία μάλλον αγνοούσε ότι η κορυφαία πολιτικός δεν είναι εν ζωή!

Όπως γνωρίζουν σχεδόν όλοι, η Μάργκαρετ Θάτσερ πέθανε τον Απρίλιο του 2013. Ήταν σε ηλικία 87 ετών όταν εγκατέλειψε τα εγκόσμια μετά από εγκεφαλικό.

Διετέλεσε Πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου από το 1979 έως το 1990, κάτι που όπως φάνηκε αγνοούσε η δημοσιογράφος και η ερώτησή της έγινε viral στο Twitter.

A lot to unpack here. First of all, Gillian Anderson is American?! Second of all, lol. https://t.co/CFmKtJ3O6V — Laura Parrott (@LauraParrott) September 22, 2021

Ironically it was the ideal answer that Gillian Anderson SHOULD have given when asked after winning her Emmy if she had talked to Margaret Thatcher about playing her in the “The Crown.” — @Cy_Guy 🦬🏈#StefonDiggsStanAccount💉#JustGetVaxd (@VaxPopuli) September 22, 2021

Ironically it was the ideal answer that Gillian Anderson SHOULD have given when asked after winning her Emmy if she had talked to Margaret Thatcher about playing her in the “The Crown.” — @Cy_Guy 🦬🏈#StefonDiggsStanAccount💉#JustGetVaxd (@VaxPopuli) September 22, 2021

Don’t follow the crowd, let the crowd follow you. – Margaret Thatcher #QotD #QuoteOfTheDay — ChannelDadWCBS (@DadWcbs) September 22, 2021

Η δημοσιογράφος, ρώτησε, επίσης την Άντερσον γιατί πιστεύει ότι «χρειάζεται τόσος χρόνος στην Αμερική για να αποκτήσει γυναίκα ηγέτη».

«Ίσως η Κάμαλα Χάρις. Ίσως αυτό να είναι το επόμενο βήμα», είπε η ηθοποιός αναφερόμενη στην αντιπρόεδρο των ΗΠΑ.

πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ