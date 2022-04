Μοιάζει με μια υπόθεση που δεν πρόκειται να τελειώσει ποτέ. Το δικαστικό θρίλερ με τον Τζόνι Ντεπ και την Άμπερ Χερντ συνεχίζεται, καθώς ο διάσημος ηθοποιός έχει κάνει αγωγή στην πρώην σύζυγό του για συκοφαντική δυσφήμιση ζητώντας της 100 εκατομμύρια ευρώ.

Ο Τζόνι Ντεπ και η Άμπερ Χερντ γνωρίστηκαν στα γυρίσματα της ταινίας «The Rum Diaries» το 2011 και παντρεύτηκαν το 2015. Το διάσημο ζευγάρι όμως χώρισε τον Μάιο του 2016 με την Χερντ να ζητά περιοριστικά μέτρα για ενδοοικογενειακή βία, κατηγορώντας τον σύζυγό της για κακοποίηση. Έκτοτε, σέρνουν ο ένας τον άλλο στα δικαστήρια και έρχονται ξανά στο φως της δημοσιότητας λεπτομέρειες από την πολυτάραχη σχέση τους.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα για το πόσο έντονοι και ακραίοι ήταν οι καβγάδες ανάμεσα στον Τζόνι Ντεπ και την Άμπερ Χερντ, είναι το περιστατικό που περιέγραψε στην κατάθεση του ο Dr David Kipper. Ο γιατρός, όπως υποστήριξε στην κατάθεση του που ηχογραφήθηκε στις 22 Φεβρουαρίου και παίχτηκε την Τρίτη (18.04.2022) σε δικαστήριο της Βιρτζίνια, κλήθηκε από τον ηθοποιό τον Μάρτιο του 2015 για το κομμένο δάχτυλό του.

Ο Dr David Kipper στην κατάθεσή αναφέρθηκε και σε κάποια μηνύματα που είχε ανταλλάξει με τον ηθοποιό. «Έκοψα την κορυφή του μεσαίου μου δακτύλου… Τι να κάνω; Εκτός φυσικά από το να πας σε νοσοκομείο….. Ντρέπομαι τόσο πολύ που μπήκα σε οτιδήποτε μαζί της… Γ@@ω τον κόσμο. JD» φέρεται να έγραφε ο ηθοποιός στον γιατρό του. Μια εβδομάδα μετά την επείγουσα επίσκεψή του στο νοσοκομείο, ο Τζόνι Ντεπ έστειλε και πάλι μήνυμα στο γιατρό του: «Σας ευχαριστώ για όλα. Έχω κόψει το αριστερό μεσαίο δάχτυλο του χεριού μου ως υπενθύμιση ότι δεν πρέπει ποτέ ξανά να κόψω το δάχτυλό μου!!! Σ’ αγαπώ, αδερφέ. Johnny».

Johnny Depp's doctor tells trial he 'never' saw any injuries from physical abuse on Amber Heard https://t.co/qqCGFbGL5R pic.twitter.com/idG3NJgSsv

Ο Dr David Kipper σημείωσε ότι ο ηθοποιός όταν τον ρώτησε τι να κάνει με το κομμένο του δάχτυλο δεν του είχε πει πώς είχε τραυματιστεί. Στην κατάθεσή του επίσης είπε ότι ο Τζόνι Ντεπ αργότερα είχε πει σε έναν γιατρό ότι είχε κόψει το δάχτυλό του με ένα μαχαίρι. Δήλωσε ακόμα κατηγορηματικά ότι δεν είδε κανέναν τραυματισμό στην Άμπερ Χερντ εκείνη τη στιγμή και ότι το κομμένο δάχτυλο του ηθοποιού βρέθηκε από έναν σεφ στην κουζίνα τους. Στο σπίτι του ζευγαριού, όπως είπε ο Dr David Kipper, υπήρχαν παντού σπασμένα γυαλιά, δεν γνώριζε όμως από πού προερχόταν. Σημείωσε δε, ότι «υπήρχε παντού αίμα μέσα στο σπίτι».

The tip of Johnny Depp’s finger was found on a kitchen floor by a chef and may have been severed when Amber Heard threw a vodka bottle at him https://t.co/A9Pai87Vyr