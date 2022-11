Η διάσημη food blogger, και αργότερα συγγραφέας, Τζούλι Πάουελ, έφυγε ξαφνικά από τη ζωή σε ηλικία μόλις 49 ετών… Η Πάουελ έγινε ευρέως γνωστή μετά την ταινία «Julie & Julia», που βασίζεται στη ζωή της Τζούλια Τσάιλντ και τις απόπειρές της Πάουελ να εκτελέσει συνταγές μαγειρικής της διάσημης σεφ.

Για την ακρίβεια, η ταινία ήταν βασισμένη στο βιβλίο της Πάουελ «Julie & Julia: My Year of Cooking Dangerously», όπου η συγγραφέας καταγράφει τις προσπάθειές της να εκτελέσει και τις 524 συνταγές βιβλίου μαγειρικής «Mastering the Art of French Cooking» της Τζούλια Τσάιλντ. Η ταινία «Julie & Julia», με πρωταγωνίστρια την Μέριλ Στριπ, είχε σημειώσει μεγάλη επιτυχία.

Δυστυχώς, ο σύζυγός της, Έρικ, επιβεβαίωσε το θάνατό της στις 26 Οκτωβρίου. Η Πάουελ ήταν μόλις 49 ετών. Όπως είπε, αιτία ήταν η καρδιακή ανακοπή.

Η Τζούλι Πάουελ ξεκίνησε να καταγράφει στην ιστοσελίδα Salon το 2002, τις προσπάθειές της να μαγειρέψει και τις 524 συνταγές του δίτομου βιβλίου της Τσάιλντ. Τρία χρόνια μετά κυκλοφόρησε το βιβλίο: «Julie & Julia: My Year of Cooking Dangerously».

Το 2009 το βιβλίο της έγινε ταινία με πρωταγωνίστριες την Έιμι Άνταμς ως Πάουελ και τη Μέριλ Στριπ ως Τζούλια Τσάιλντ.

Την ίδια χρονιά που κυκλοφόρησε το «Julie & Julia», η Πάουελ δημοσίευσε ένα δεύτερο βιβλίο, το «Cleaving: A Story of Marriage, Meat, and Obsession», το οποίο γνώρισε μεγάλη επιτυχία,ωστόσο όχι αντίστοιχη με αυτή του πρώτου της βιβλίου.

Ο θάνατός της σκόρπισε θλίψη στους αγαπημένους της ανθρώπους και σε όσους είχαν την τύχη να τη γνωρίσουν.