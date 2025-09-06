Βασίλειος Κωστέτσος: Αν ζούσε ο Καζαντζίδης θα έμπαινε στο Καλλιμάρμαρο όπως ο Χριστός στο ναό του Σολομώντα

Ο Βασίλειος Κωστέτσος θέλησε να σχολιάσει τη συναυλία του «Όλοι μαζί Μπορούμε» για τον Στέλιο Καζαντζίδη στο Καλλιμάρμαρο, την οποία παρακολούθησαν πάνω από 30.000 θεατές. Ο σχεδιαστής μόδας τόνισε σε ανάρτηση που έκανε στο Instagram, πως ο αξεπέραστος ερμηνευτής δεν ενδιαφερόταν για τιμητικές βραδιές και την προβολή του.

Επί της ουσίας, ο Βασίλειος Κωστέτσος δεν θέλησε να σχολιάσει τις ερμηνείες των καλλιτεχνών που πήραν μέρος στη συναυλία στο Καλλιμάρμαρο. Ο σχεδιαστής εξέφρασε την διαφωνία του για την διοργάνωση μίας τέτοιας βραδιάς, επισημαίνοντας πως δεν θα ενδιέφερε καθόλου τον Στέλιο Καζαντζίδη εάν θα τον τιμούσαν με αυτό τον τρόπο.

«Εγώ πιστεύω ότι αν ζούσε ο Καζαντζίδης θα έμπαινε στο Καλλιμάρμαρο χθες όπως ο Χριστός στον ναό του Σολομώντα… Και όποιον πάρει ο χάρος! Γιατί; Γιατί απλά χ@στηκε! Θα είχε μία πρεμούρα αν θα τον τιμήσουν…!!!» έγραψε χαρακτηριστικά ο Βασίλειος Κωστέτσος.

Η συναυλία πάντως κρίνεται πετυχημένη από τους διοργανωτές, αφού χιλιάδες θεατές φρόντισαν έγκαιρα να εξασφαλίσουν εισιτήριο και να βρεθούν μέσα στο Καλλιμάρμαρο.

Τη συναυλία παρακολούθησε μεταξύ άλλων και η Αλεξάνδρα Νίκα, στην πρώτη δημόσια εμφάνισή της μετά την εξομολόγηση για την αποβολή του δεύτερου παιδιού της.