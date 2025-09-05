Αλεξάνδρα Νίκα: Η πρώτη δημόσια εμφάνιση μετά την αποκάλυψη για την αποβολή του δεύτερου παιδιού της

Η Αλεξάνδρα Νίκα βρέθηκε στο Καλλιμάρμαρο το βράδυ της Πέμπτης (04-09-2025) και παρακολούθησε τη μεγάλη συναυλία του «Όλοι Μαζί Μπορούμε» για τον Στέλιο Καζαντζίδη. Η 26χρονη συνοδευόταν από μια φίλη της και είδε μεταξύ άλλων τον σύζυγό της να ανεβαίνει στην πίστα και να ερμηνεύει κομμάτια του αξεπέραστου τραγουδιστή.

«Πρόσφατα πέρασα και μια αποβολή που μου θύμισε πόσο μεγάλη ευλογία είναι να έχεις το παιδί σου γερό και την οικογένειά σου δίπλα σου» είχε γράψει προ ημερών η Αλεξάνδρα Νίκα, σε μια ανάρτηση που προκάλεσε ένα κύμα συγκίνησης. Το βράδυ της Πέμπτης μπήκε στο Καλλιμάρμαρο και κάθισε στις πρώτες σειρές.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η Αλεξάνδρα Νίκα είδε τον σύζυγό της να αποσπά το θερμό χειροκρότημα του κόσμου και να χορεύει ζεϊμπέκικο επί σκηνής. Η 26χρονη έδειχνε να απολαμβάνει τη βραδιά και τα τραγούδια του Στέλιου Καζαντζίδη που «σφράγισαν» μια ολόκληρη εποχή.

Υπενθυμίζεται ότι ο 9,5 μηνών γιος του Κωνσταντίνου Αργυρού και της Αλεξάνδρας Νίκα πήρε το όνομα Βασίλης από τον πατέρα του τραγουδιστή και η βάφτιση πραγματοποιήθηκε σε ιδιωτικό χώρο που ανήκει στη Μαριάννα Λάτση, η οποία ήταν και νονά του μικρού. Νονοί ήταν επίσης τα αδέλφια του Κωνσταντίνου Αργυρού, αλλά και ο επιχειρηματίας Έρικ Βασιλάτος.

Αλεξάνδρα Νίκα και Κωνσταντίνος Αργυρός ολοκλήρωσαν τις καλοκαιρινές διακοπές τους και πλέον βρίσκονται στην Αθήνα, κοντά στο παιδί τους. Ο δημοφιλής τραγουδιστής έχει ήδη αρχίσει να σκέφτεται την σεζόν που ξεκινάει και θα τον βρει στο ίδιο νυχτερινό κέντρο με την Δέσποινα Βανδή.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Χθες βράδυ ο Κωνσταντίνος Αργυρός έδωσε για ακόμα μια φορά τον καλύτερο εαυτό του. Η Αλεξάνδρα Νίκα έδειχνε να το απολαμβάνει.

«Δεν υπάρχει καλύτερο δώρο στη ζωή είναι το απόλυτο. Είναι υπέροχα όλα, όλη η οικογένεια. Δεν υπάρχει καλύτερο πράγμα στη ζωή. Το όνομα του μικρού θα είναι Βασίλης από τον μπαμπά μου. Δεν ξέρω σε ποιον μοιάζει περισσότερο», είχε δηλώσει για τον γιο του ο Κωνσταντίνος Αργυρός, έξω από το μαιευτήριο.