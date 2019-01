Το Yes I Do Catwalk επιστρέφει για 4η χρονιά. Η επίδειξη θα πραγματοποιηθεί απόψε στο MEC Παιανίας, στα πλαίσια της έκθεσης NEW LIFE και είναι αφιερωμένη στα παιδιά ευχής του Make-A-Wish Greece (Κάνε-Μια-Ευχή Ελλάδος). Δεκατέσσερις κορυφαίοι Έλληνες σχεδιαστές θα τιμήσουν και φέτος το Yes I Do Catwalk, ενώ 65 δημοφιλείς και αγαπημένες προσωπικότητες θα περπατήσουν «down the aisle» με νυφικές δημιουργίες τους.

