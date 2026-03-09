Βασίλης Μαυρογεωργίου: Ο πατέρας μου δεν μου μιλούσε για ένα χρόνο, είχε τρελαθεί με την απόφασή μου

Ο Βασίλης Μαυρογεωργίου βρέθηκε καλεσμένος του Γρηγόρη Αρναούτογλου στην εκπομπή «The 2night Show» και μίλησε για την προσωπική ζωή και την επαγγελματική πορεία του. Ο ηθοποιός θυμήθηκε τις αντιδράσεις του πατέρα του όταν μπήκε στη δραματική σχολή και αποκάλυψε πως σταμάτησε να του μιλάει για έναν ολόκληρο χρόνο. Οι αντιρρήσεις του πάντως κάμφθηκαν με το πέρασμα του χρόνου και σήμερα, όπως εξήγησε ο ηθοποιός, οι σχέσεις τους είναι αρμονικές.

Ο Βασίλης Μαυρογεωργίου, πρωταγωνιστεί τη φετινή σεζόν στη σειρά του Mega «Έχω παιδιά». Έχει στόχους και προσπαθεί να τους εκπληρώσει. Ο ίδιος πίστευε πως θα πετύχει, αν και ορισμένοι από τους δικούς του ανθρώπους είχαν σοβαρές επιφυλάξεις.

Ο Βασίλης Μαυρογεωργίου εξομολογήθηκε χαρακτηριστικά: «Όταν αποφάσισα να γραφτώ στη Δραματική σχολή, ο πατέρας μου δεν μου μιλούσε για ένα χρόνο. Είχε τρελαθεί. Μου έλεγε ότι είχα σπουδάσει και έπρεπε να δουλέψω. “Γιατί να γίνεις ηθοποιός;”, μου έλεγε… Μετά βέβαια ήρθε στο θέατρο και με είδε, και τώρα αγαπάει και ο ίδιος το θέατρο. Είναι τρομερά θεατρόφιλος. Βλέπει γύρω στις 40 παραστάσεις το χρόνο».

«Εγώ για ηθοποιός βγήκα, αλλά ήμουν και απ’ τους πρώτους σκηνοθέτες που με πήρανε σαν ηθοποιό. Και με πήρα και για πρωταγωνιστή, έτσι; Ξεκίνησα να δουλεύω το 2002. Είχα κάποιες προτάσεις, ναι, για την τηλεόραση» συμπλήρωσε.

Προ ημερών, ο Βασίλης Μαυρογεωργίου είχε αναφέρει σε συνέντευξή του πως δεν πιστεύει στον έρωτα. «Είμαι ένα τέλειο θύμα για τον Λάμπρο Φισφή, γιατί τα αστεία του πιάνουν πάνω μου», είχε πει με χιούμορ για τον φίλο και συνεργάτη του.