Βασίλης Μαυρογεωργίου: «Είμαι ένα τέλειο θύμα για τον Λάμπρο Φισφή»

Μία άκρως αποκαλυπτική συνέντευξη έδωσε ο Βασίλης Μαυρογεωργίου και αναφέρθηκε σε άγνωστες πτυχές του εαυτού του. Ο πρωταγωνιστής της επιτυχημένης σειράς του MEGA, «Έχω παιδιά» παραδέχτηκε ότι δεν πιστεύει στον έρωτα, ενώ δήλωσε ακόμα ότι ο ίδιος είναι ένα «τέλειο θύμα» για τον συνεργάτη του Λάμπρο Φισφή.

Ο γνωστός ηθοποιός βρέθηκε την Παρασκευή (20.02.2026) στο πλατό της εκπομπής «Buongiorno» με τη Φαίη Σκορδά και αναφέρθηκε σε όλους τους τομείς της ζωής του. Μάλιστα, ο Βασίλης Μαυρογεωργίου μίλησε και για τις όμορφες στιγμές που ζει στα γυρίσματα της σειράς «Έχω παιδιά».

«Φέτος είναι σαν να γυρίσαμε στο σπίτι μας από διακοπές», είπε αρχικά, ενώ δεν παρέλειψε να αναφερθεί στα αστεία περιστατικά με τους συναδέλφους του.

Μιλώντας για τον τηλεοπτικό του γιο, Τάσο υπογράμμισε: «Κάνει κάτι συγκλονιστικά σαρδάμ, είπε μια νέα λέξη και γυρίσαμε με την Ευγενία Σαμαρά και είπαμε “Σουαχίλι”».

«Είμαι ένα τέλειο θύμα για τον Λάμπρο Φισφή, γιατί τα αστεία του πιάνουν πάνω μου», είπε με χιούμορ για τον φίλο και συνεργάτη του.

«Ο Μάκης Παπασημακόπουλος είναι μια έκπληξη στο γύρισμα, έρχεται έχει μάθει κάπως τα λόγια του με έναν τρόπο που μόνο εκείνος το καταλαβαίνει», υπογράμμισε ακόμα.

Παράλληλα παραδέχτηκε ότι έχει περάσει κρίση μέσης ηλικίας.

«Νομίζω έχω περάσει την κρίση της μέσης ηλικίας. Αυτό που έχω νιώσει είναι ότι δεν θέλω να αφήνω τη ζωή να περνάει. Σκέφτομαι ότι, ας πούμε, μια ωραία μέρα θέλω να πάω μια βόλτα με τη μηχανή, θέλω να πάω ταξίδια», είπε, ενώ δήλωσε ακόμα: «Δεν πιστεύω στον έρωτα. Οι σχέσεις και ο έρωτας ο ίδιος στηρίζονται στη δουλειά και στη φροντίδα. Θέλει να κάνουν μεγάλη προσπάθεια και οι δύο. Όποιος στηρίζει τη σχέση του στον έρωτα, τότε όλες οι σχέσεις θα τελείωναν στον ένα – ενάμιση χρόνο. Ο ενθουσιασμός κάποια στιγμή υποχωρεί, ο έρωτας όμως καλλιεργείται».

Επίσης ο Βασίλης Μαυρογεωργίου ετοιμάζεται για την πρεμιέρα της παράστασης «Αστόρια», στο θέατρο Παλλάς στις 19 Μαρτίου, σημειώνοντας: «Αγαπώ πάρα πολύ τη σκηνοθεσία, μου αρέσει να είμαι αυτός που δημιουργεί τις ισορροπίες. Η ηρεμία είναι ο καλύτερος τρόπος».

«Στις πρεμιέρες δεν θέλω κανέναν δικό μου άνθρωπο. Άστους να έρθουν την επόμενη εβδομάδα. Θέλω ένα αγνό κοινό για να δω τα λάθη», είπε ακόμα.

Κλείνοντας, ο ηθοποιός υπογράμμισε: «Αν υπήρχε μια πολυτέλεια που θα μπορούσα να έχω, είναι η πολυτέλεια χρόνου. Να μπορεί ο άνθρωπος να ζει χωρίς να αγχώνεται για την επιβίωσή του και να έχει χρόνο να κάνει πράγματα που τον ευχαριστούν».