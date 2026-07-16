Ελένη Χατζίδου και Ετεοκλής Παύλου στη Μύκονο – Η βόλτα τους και η αναφορά στην ελληνική τηλεόραση

Ελένη Χατζίδου και Ετεοκλής Παύλου κάνουν διακοπές και η Μύκονος ΄μπήκε για ακόμα μια χρονιά στον προγραμματισμό τους. Οι δυο τους καταγράφηκαν σε βόλτα που έκαναν στα Ματογιάννια και δεν αρνήθηκαν να απαντήσουν σε ερωτήσεις για την ελληνική τηλεόραση.

Μετά από μια απαιτητική τηλεοπτική σεζόν και το οριστικό τέλος της εκπομπής «Breakfast@star», η Ελένη Χατζίδου και ο Ετεοκλής Παύλου βρίσκουν πλέον χρόνο να χαλαρώσουν και να απολαύσουν περισσότερο τις οικογενειακές τους στιγμές.

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Το αγαπημένο ζευγάρι, που για αρκετούς μήνες είχε ένα ιδιαίτερα φορτωμένο πρόγραμμα λόγω των επαγγελματικών του υποχρεώσεων, αποφάσισε να κάνει ένα μικρό διάλειμμα από την καθημερινότητα και να πραγματοποιήσει μια σύντομη απόδραση στην Μύκονο.

Η κάμερα του Mykonos Live TV τους εντόπισε σε βραδινή έξοδό τους στα κοσμικά Ματογιάννια με τον ρεπόρτερ Νίκο Κουρούμαλο αλλά και τον δημοσιογράφο Πέτρο Νάζο να τους ρωτούν την άποψή τους για την ελληνική τηλεόραση με αφορμή και την απρόσμενη αυλαία του «Breakfast@star».

«Είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα στην ελληνική τηλεόραση γιατί κόβουν από εδώ, κόβουν από ‘κει, δεν ξέρω» είπε η Ελένη Χατζίδου. «Ανυπομονώ να δω τις αλλαγές» είπε ο Ετεοκλής Παύλου.