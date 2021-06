Τι και αν οι υποχρεώσεις είναι πολλές, η Βίκυ Καγιά προσπαθεί να βρίσκει λίγο χρόνο για τον εαυτό της και να κάνει πράγματα που τη χαροποιούν

Ένα από τα πιο λαμπερά πρόσωπα της εγχώριας shwobiz, η Βίκυ Καγιά, αυτή την περίοδο κάνει γυρίσματα για το ανανεωμένο Shopping Star, το οποίο θα επιστρέψει γι’ ακόμα μια σεζόν μέσα από τη συχνότητα του Star.

Μπορεί τα προηγούμενα χρόνια η Βίκυ Καγιά, κάθε Ιούνιο, να έκανε auditions για το Greece’s Next Top Model, όμως μετά από τρεις σεζόν επιτυχίας, αποφάσισε φέτος να κάνει το επόμενο βήμα στην καριέρα της και να αναλάβει την παρουσίαση του Dancing With The Stars.

Τι και αν οι υποχρεώσεις είναι πολλές, η Βίκυ Καγιά προσπαθεί να βρίσκει λίγο χρόνο για τον εαυτό της και να κάνει πράγματα που τη χαροποιούν. Μία από τις αγαπημένες συνήθειές της είναι όταν επισκέπτεται το στούντιο pilates και κάνει γυμναστική.

Η Βίκυ Καγιά φροντίζει να προπονείται σε καθημερινή βάση και να προσέχει τη διατροφή της, έτσι ώστε να βρίσκεται πάντα εντός φόρμας.

Πριν από λίγες ώρες, η Βίκυ Καγιά δημοσίευσε στο προφίλ της στο Instagram μερικά στιγμιότυπα από τη γυμναστική της. Η παρουσιάστρια κάνει pilates σε κρεβάτι και απ’ ότι φαίνεται οι ασκήσεις είναι αρκετά απαιτητικές.

Δείτε το σχετικό βίντεο που ανέβασε η Βίκυ Καγιά: