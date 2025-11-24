Βίντεο με τον Diddy μέσα από τη φυλακή με σκούφο και γκρι στολή

Το φως της δημοσιότητας βλέπει βίντεο με τον Diddy, γνωστός και ως Puff Daddy, να εργάζεται μέσα στη φυλακή φορώντας την ειδική στολή.

Ο Puff Daddy ή αλλιώς Sean «Diddy» Combs έχει καταδικαστεί σε τέσσερα χρόνια και δύο μήνες φυλάκιση για trafficking και συμμετοχή σε πορνεία, ενώ του έχει επιβληθεί και χρηματική ποινή 500.000 δολαρίων.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σύμφωνα με έγγραφα των φυλακών που επικαλείται το CBS, ο Diddy, γνωστός και ως Puff Daddy, εργάζεται στο παρεκκλήσι ως βοηθός ιερέα και συμμετέχει σε πρόγραμμα απεξάρτησης. Παράλληλα, αντιμετωπίζει πειθαρχικές κυρώσεις για παράνομη τηλεφωνική κλήση, που ενδέχεται να του στερήσει προσωρινά τα δικαιώματα τηλεφωνικής επικοινωνίας και τα προνόμιά του ως κρατούμενος.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη TMZ (@tmz_tv)

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στα πλάνα του TMZ, ο Diddy καταγράφεται το βράδυ της Παρασκευής 21 Νοεμβρίου να τελειώνει τη βάρδιά του στη βιβλιοθήκη της φυλακής του Fort Dix, η οποία λειτουργεί μέσα στο παρεκκλήσι. Εκεί βοηθά στη διανομή ταινιών και θρησκευτικού υλικού στους κρατούμενους. Ο ράπερ εμφανίζεται στο βίντεο με σκούφο και γκρι στολή. Ένα δεύτερο βίντεο τον δείχνει χωρίς τον σκούφο, καθώς να μιλάει με άλλους κρατούμενους στον διάδρομο.

Αρχικά ήταν να αποφυλακιστεί στις 8 Μαΐου 2028, αλλά η ημερομηνία αυτή έχει πλέον μετατεθεί για τις 4 Ιουνίου 2028, καθώς παραβίασε κανόνες κράτησης. Λίγες μόλις ημέρες αφότου ξεκίνησε να εκτίει την ποινή του στο Νιου Τζέρσεϊ, ο Diddy φέρεται να συνελήφθη να καταναλώνει αλκοόλ, σύμφωνα με ρεπορτάζ του TMZ. Στη συνέχεια, αξιωματούχοι φέρονται να εξέτασαν τη μετακίνησή του σε άλλη πτέρυγα, αλλά τελικά αποφάσισαν να τον αφήσουν στο ίδιο κελί.

Παράλληλα, σύμφωνα με το CBS News, o Diddy φέρεται να παραβίασε ξανά κανονισμό όταν πραγματοποίησε τηλεφωνική κλήση από τη φυλακή, κάτι που απαγορεύεται ρητά. Αν και κινδύνευε να χάσει τα δικαιώματα τηλεφωνικής επικοινωνίας, ο δικηγόρος του του υποστήριξε ότι δεν υπήρξε καμία παραβίαση.