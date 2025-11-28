Βρισηίδα Ανδριώτου: Έκλεψε την παράσταση στα «MadWalk 2025» με το φόρεμα που επέλεξε να βάλει

Στο περιθώριο των συνεχών αποκαλύψεων για την εγκληματική οργάνωση που έταζε επενδύσεις και απέσπασε και από την ίδια χρήματα, η Βρισηίδα Ανδριώτου βρέθηκε στα «MadWalk 2025» και κατάφερε να κεντρίσει τα βλέμματα με τις στιλιστικές επιλογές της.

Η Βρισηίδα Ανδριώτου επέλεξε ένα φόρεμα της «Mivera Coutoure» που αναδείκνυε τη καλλίγραμμη σιλουέτα της, μαγνητίζοντας όλα τα βλέμματα. Και φέτος συνοδευόταν από την μητέρα της με την οποία μοιάζουν πολύ. Στο περιθώριο των «MadWalk 2025», η influencer που έχει την δική της εταιρεία με κοσμήματα και τσάντες, μίλησε στην κάμερα του Mykonos Live TV.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σε ανάρτησή της, η Βρισηίδα Ανδριώτου ανέβασε εικόνες από το πέρασμά της, στα MadWalk. Δεν είπε το παραμικρό για την εμπλοκή του ονόματός της, στην υπόθεση της εγκληματικής οργάνωσης. Την Τετάρτη (26-11-2025) είχε καταθέσει στον ανακριτή Κορίνθου, συνοδευόμενη από τον Σπύρο Μαρτίκα.

Στη συνέχεια η Βρισηίδα Ανδριώτου μαζί με τον Σπύρο Μαρτίκα έφυγαν από την πίσω πόρτα του δικαστικού μεγάρου, χωρίς να κάνουν κάποια δήλωση στους δημοσιογράφους. Το μοντέλο επέστρεψε στην Αθήνα και βρέθηκε στα «MadWalk 2025».

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Βρισηίδα Ανδριώτου (@vrisiida_andrio) ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Όπως έχει προκύψει από τις καταθέσεις η Βρισηίδα Ανδριώτου είχε δώσει αρχικά στο κύκλωμα το ποσό των 50.000 ευρώ από τα οποία της επεστράφησαν τα 10.000 ευρώ, με αποτέλεσμα να έχει χάσει 40.000 ευρώ.

Όπως είχε αποκαλύψει το newsit.gr, στην παράγραφο της δικογραφίας που ξεδιπλώνεται η δράση της εγκληματικής οργάνωσης, που έταζε επενδύσεις και κέρδιζε χρήματα, η Βρισηίδα Ανδριώτου αναφέρεται ως θύμα μαζί με τον τότε σύντροφο της. Όπως χαρακτηριστικά επισημαίνεται μεταξύ άλλων οι δράστες έχουν διαπράξει« Απάτη σε βάρος του Μαρτίκα και της Ανδριώτου» ενω αναφέρεται και η «ληστεία σε βάρος του Μαρτίκα».