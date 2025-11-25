Χάρης Ρώμας: Δεν μου φαίνεται, νομίζουν όλοι ότι είμαι «Κατακουζηνός» αλλά έχω κάνει wild life

Ο Χάρης Ρώμας παραχώρησε συνέντευξη στην εκπομπή «Νωρίς Νωρίς» και μίλησε για την επαγγελματική πορεία και την προσωπική ζωή του. Ο δημιουργός αποκάλυψε το παρασκήνιο πίσω από ατάκες σε σειρές του, που έμειναν στην ιστορία, ενώ αναφέρθηκε και στο πρόγραμμα που ακολουθούσε τις περασμένες δεκαετίες.

«Ανέκαθεν ξυπνούσα νωρίς το πρωί, ακόμα και τότε που ήμουν party animal στις 7 ήμουν στο πόδι. Κοιμόμουν πολύ λίγο, πήγαινα στα πάρτι μιας άλλης εποχής. Δεν μου φαίνεται, νομίζουν όλοι ότι είμαι “Κατακουζηνός” αλλά έχω κάνει… wild life», είπε αρχικά ο Χάρης Ρώμας.

«Κάποιοι άνθρωποι δουλεύουν στο σπίτι μου και είναι αλβανικής καταγωγής τους μελετάω τόσα χρόνια, το bullying που έχουν φάει στην αρχή. Είναι πια άνθρωποι της οικογένειάς μου, δουλεύουν ως βοηθοί στο σπίτι μου. Έτσι έμαθα πράγματα από αυτούς, πόσο δύσκολο είναι να μπορέσεις να προσαρμοστείς και να σε αντιμετωπίσουν επί ίσοις όροις.

Έτσι ήρθε η έμπνευση για την παράσταση, κυρίως από την αγαπημένη μου, Ζωή, που δουλεύει μαζί μου», απαντά ο ηθοποιός για το πώς εμπνεύστηκε τη νέα του παράσταση.

«Έχω κάνει διαχρονικές δουλειές και στην τηλεόραση και στο θέατρο, που πήγαν και 2 και 3 χρονιές αλλά και πράγματα που δεν πήγαν τόσο καλά. Από αυτά μαθαίνεις κυρίως», ανέφερε σε άλλο σημείο της κουβέντας ο Χάρης Ρώμας.

«Οι δουλειές μου έβγαλαν ατάκες που έμειναν στην pop κουλτούρα. Στο Λίφτινγκ είπα για πρώτη φορά την ατάκα “είμαι κουκλάκι ζωγραφιστό” και αυτό έμεινε. Στον “Βεζύρη” η Ναταλία Καποδίστρια άφησε εποχή με το “Προσκυνήστε το είδωλο”. Αυτά όλα έχουν ένα ειδικό βάρος», τόνισε ο Χάρης Ρώμας, ενώ μίλησε και για τη νέα σειρά που γράφει αυτή την περίοδο.

«Ξέρω στη δουλειά μας διάφορους ζεν πρεμιέ που είναι γκέι και δεν μπορούν να το εκδηλώσουν εύκολα γιατί δεν τους παίρνουν για ρόλο. Σου λέει ότι δεν θα πείσει με την ερωτική συνδιαλλαγή με τη συμπρωταγωνίστριά του κι αυτό είναι πολύ άδικο» είχε πει σε άλλη συνέντευξη ο Χάρης Ρώμας, που είχε παραχωρήσει πριν από λίγους μήνες.