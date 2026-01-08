Μία άκρως αποκαλυπτική συνέντευξη έδωσε η Χριστίνα Μπόμπα και μίλησε για το πώς βίωσε για πρώτη φορά την αναγνωρισιμότητα, τονίζοντας ότι έχει κατηγορηθεί γιατί ο κόσμος την έμαθε μέσα από τη σχέση της με Σάκη Τανιμανίδη.

Συγχρόνως, η Χριστίνα Μπόμπα ξεκαθάρισε, μιλώντας στο vidcast Anestea του Ανέστη Ευαγγελόπουλου ότι ήταν η πρώτη content creator, που μίλησε ανοιχτά για την αυτοπροβολή της στα social media, ενώ ταυτόχρονα δήλωσε ότι από τότε που έγινε μητέρα δε θέλει να προβάλλει τόσο πολύ την προσωπική της ζωή σε κοινή θέα.

«Όταν ήμουν μικρή είχα πάρα πολύ έντονα την αυτοπεποίθηση ότι θα πετύχω. Δηλαδή ήθελα να κάνω δικές μου εταιρείες, ήθελα να κάνω δικές μου δουλειές, ήξερα με κάποιο τρόπο μέσα μου ότι θα κάνω κάτι. Δεν υπήρχε πολύ έντονα η παράμετρος του ότι θα γίνω διάσημη ή τέλος πάντων αναγνωρίσιμη. Δεν το είχα τόσο έντονα στο, στο μυαλό μου. Θεωρώ ότι είμαι ένα αποτέλεσμα τύχης, ικανότητας, τόλμης και εργατικότητας. Δηλαδή μου έφερε καλά πράγματα η ζωή, μου έφερε και δύσκολα πράγματα», δήλωσε αρχικά η Χριστίνα Μπόμπα.

«Η πιο έντονη αναγνωρισιμότητα μου ήρθε εύκολα. Ίσως και γι’ αυτό έχω κατηγορηθεί πάρα πολύ γι’ αυτό. Αλλά it’s ok. Μου ήρθε κάτι, δεν μπορείς να παραμείνεις σχετικός, χωρίς να προσπαθήσεις. Δηλαδή εγώ θυμάμαι, μιλάμε τώρα είμαι μια δεκαετία στα media, στην αρχή ειδικά, επειδή έγινα πιο γνωστή λόγω της σχέσης μου με τον Σάκη, υπήρχε πάρα πολύ έντονα αυτό.

Στην αρχή με άγγιζε. Με εκνεύριζε τότε, γιατί μπορεί να ήταν και αλήθεια. Δηλαδή μπορεί και λίγο να άγγιζε κάποια χορδή περίεργη, γιατί και εγώ αναρωτιόμουν “πώς ξαφνικά είμαι τόσο αναγνωρίσιμη;” Μιλάμε για την πρώτη χρονιά. Γιατί η πρώτη χρονιά ήταν με το Survivor, που γυρίσαμε πίσω και γινόταν χαμός», εξομολογήθηκε στη συνέχεια.

Παράλληλα, μιλώντας για την ξαφνική δημοσιότητα που μπήκε στη ζωή της εξαιτίας της σχέσης της με τον Σάκη Τανιμανίδη, παραδέχτηκε ότι δέχτηκε επιθέσεις κι έφτασε στο σημείο να αμφισβητεί αυτό που της συμβαίνει.

«Είχα παρατήσει μόλις τη δουλειά μου στο marketing μιας εταιρείας και είχα πάει να βρω τον καλό μου στον Άγιο Δομίνικο, που μου είχε κάνει μόλις πρόταση γάμου. Όταν γύρισα πίσω ξαφνικά το τηλέφωνό μου χτυπούσε συνέχεια, η ζωή μου είχε αλλάξει, όλοι είχαν άποψη και με κατηγορούσαν που αυτό μου συνέβαινε. Οπότε την πρώτη χρονιά, μπορεί και λίγο να άγγιζε μια χορδή του “τώρα εγώ όλο αυτό το αξίζω; Τι έχει συμβεί;” Γυρίσαμε πίσω και το τηλέφωνο χτυπούσε συνέχεια, η ζωή μου είχε αλλάξει, όλοι είχαν άποψη και με κατηγορούσαν για αυτό που συνέβαινε.

Μετά από αυτό λοιπόν, επειδή μου αρέσει πολύ η επιχειρηματικότητα, άρχισα να κάνω δικά μου πράγματα. Άρχισα να κάνω πραγματικά το κομμάτι των social media επάγγελμα. Ήμουν η πρώτη, ας πούμε, που είπα ότι είμαι content creator και πέσανε να με φάνε και είχε γίνει χαμός. Αλλά μετά εμένα δεν με άγγιζε καθόλου γιατί ήξερα τι έκανα, ήξερα ποια ήμουν, ήξερα πώς ζούσα, μέχρι να κάνω παιδιά αυτό το ευχαριστιόμουν στο full, το να είμαι lifestyle creator και να δείχνω αυτά που μου αρέσουν και αυτά που αγαπώ», δήλωσε χαρακτηριστικά η Χριστίνα Μπόμπα.

Επίσης εξήγησε τον λόγο που δεν επιθυμεί πλέον να προβάλλει τόσο πολύ την προσωπική της ζωή σας social media.

«Έκανα oversharing στα social media, αλλά μου άρεσε. Με τα social έχω περάσει διάφορα στάδια, είμαι 10 χρόνια στο Instagram. Είμαι ένας άνθρωπος “ανοιχτό βιβλίο”, δεν το έκανα στρατηγικά, το να σταματήσω να δείχνω τόσα πολλά (σ.σ. από τη ζωή μου). Απλά μετά τον ερχομό των κοριτσιών έγινε πιο προσωπική η προσέγγιση. Δεν ήθελα τόσο πολύ να δείχνω τη ζωή μου, ούτε ήθελα να τη ζω μέσα από μια κάμερα», τόνισε η Χριστίνα Μπόμπα.

Επίσης, μίλησε και για το ενδεχόμενο να μπει ξανά σε διαδικασία εξωσωματική γονιμοποίηση για να αποκτήσει και τρίτο παιδί.

«Θα έμπαινα ξανά στη διαδικασία να μεγαλώσω την οικογένειά μου με αυτόν τον τρόπο. Νομίζω ότι με αυτόν τον τρόπο θα μεγαλώσει. Δεν κάνω τώρα τέτοιες σκέψεις, τέτοιες κινήσεις. Έχω ωάρια στην κατάψυξη, αλλά όταν με το καλό θελήσουμε, ευτυχώς έχουμε γονιμοποιημένα έμβρυα και νομίζω πως έτσι θα το κάνω. Από τις κόρες μου η μία ζητάει αδελφάκι και η άλλη όχι», εξομολογήθηκε η Χριστίνα Μπόμπα.