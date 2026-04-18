Χριστίνα Μπόμπα: Μετά τα παιδιά έκανα digital detox και με κράξανε πάλι όλοι, έκλεισα το Instagram για ένα διάστημα

Mία νέα συνέντευξη έδωσε η Χριστίνα Μπόμπα και μίλησε τόσο για τη σχέση της με τον Σάκη Τανιμανίδη όσο και τη μητρότητα που έχει αλλάξει τη ζωή της. Παράλληλα, αναφέρθηκε στην αποχή που έκανε για ένα διάσημα από τα social media.

Η σύζυγος του Σάκη Τανιμανίδη ήταν καλεσμένη το βράδυ της Παρασκευής (17.04.2026) στην εκπομπή «Στην αγκαλιά του Φάνη» και είχε μία ενδιαφέρουσα συζήτηση με τον Φάνη Λαμπρόπουλο. Η Χριστίνα Μπόμπα μεταξύ άλλων παραδέχτηκε ότι εκείνη νευριάζει περισσότερο από τον άντρα της στο σπίτι, ενώ σε γενικές γραμμές είναι και οι δύο ήπιοι και ζεν χαρακτήρες.

«Είμαστε και οι δύο ζεν με άλλο τρόπο. Ο Σάκης έχει τετράγωνη λογική και είναι διάφανος. Πιο πολύ θα νευριάσω εγώ. Στην κλίμακα του πόσο νευριάζουμε εμείς οι δύο, είμαστε ό,τι πιο φλατ. Δεν νευριάζουμε σχεδόν ποτέ. Αλλά αν είναι κάποιος να νευριάσει, θα νευριάσω εγώ», δήλωσε η Χριστίνα Μπόμπα.

Παράλληλα, μίλησε και για τη μητρότητα, τονίζοντας ότι ο πρώτος χρόνος μετά τη γέννηση των διδύμων κοριτσιών της ήταν δύσκολος.

«Τον πρώτο χρόνο ήταν πολύ δύσκολα. Ήταν πολύ ωραία αλλά, τώρα, εντάξει, δυο παιδιά να τα θηλάσεις, δυο παιδιά να ξυπνάς και δυο παιδιά όλα. Και δίδυμα, ήταν απαιτητικό. Αλλά, τώρα, είναι τέλεια. Τώρα έχουν αυτή τη σχέση, κάνουν παρέα, είναι άλλο πράγμα», ανέφερε χαρακτηριστικά η Χριστίνα Μπόμπα.

«Δεν έχουν αντιληφθεί ακριβώς για εμάς (σ.σ. ως προς τη διασημότητα). Το μόνο που καταλαβαίνουν είναι όταν μας ζητούν φωτογραφίες, έξω στο δρόμο», είπε η Χριστίνα Μπόμπα για τα κοριτσάκια, προσθέτοντας: «Τρελαίνονται, όμως, δεν το θέλουν καθόλου! Δηλαδή η μία έρχεται και μου χτυπάει, “σου ‘χω πει να μην βγάζεις φωτογραφίες”. Το ίδιο και στον Σάκη. Δεν θέλει να βγάζουμε φωτογραφίες».

Τέλος η Χριστίνα Μπόμπα δήλωσε ότι η ζωή της είναι ίδια με αυτή που δείχνει στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

«Απέχει πολύ η ζωή μας από αυτή που δείχνουμε στα social media. Αλλά στην περίπτωσή μου κιόλας, άλλαξαν και τελείως τα social όταν γέννησα. Εγώ τα άλλαξα δηλαδή. Για μένα ήταν άλλο πριν και άλλο μετά. Πριν έκανα ταξίδευα, έκανα τα wellness μου, έκανα την ωραία, το ευχαριστιόμουνα, μιλούσα με τον κόσμο. Είχα άλλο focus και μ’ άρεσε αλλιώς η φάση τους. Μετά τα παιδιά έκανα digital detox και με κράξανε πάλι όλοι. Το έκλεισα (σ.σ. το Instagram) για ένα διάστημα. Δεν ήθελα… Με έπιασε μια ιδιωτικότητα, ένα “δεν θέλω να μοιράζομαι τίποτα” για ένα διάστημα, ένα “δεν θέλω να χάσω τη στιγμή” και άρχισα να επικοινωνώ λίγο διαφορετικά με τον κόσμο.

Θα γίνουν και οι φωτογραφίσεις μου και τα εμπορικά μου και όλα αυτά που μου αρέσουνε. Υπάρχει και το podcast στο οποίο μιλάω, αλλά έχει άλλο content πια. Νομίζω ότι έχω αλλάξει κι εγώ την επικοινωνία μου με τον κόσμο, οπότε δεν απέχει και τόσο. Ναι, σε μια φωτογράφιση θα είμαι πένα, ok γιατί κάνω κάτι που είναι η δουλειά μου. Αλλά στο real life, σε κάποια φωτογραφία που θα βάλω από την πραγματική μου ζωή και όχι από shooting θα είμαι όπως είμαι», δήλωσε ακόμα η Χριστίνα Μπόμπα.