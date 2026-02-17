Lifestyle

Χρήστος Μάστορας: Αύριο η δίκη για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ

Με καθυστέρηση ενός χρόνου και μετά από τρεις αναβολές, θα πραγματοποιηθεί το δικαστήριο
Ο τραγουδιστής Χρήστος Μάστορας
Ο τραγουδιστής Χρήστος Μάστορας / NDP Photos

Στο εδώλιο του αυτόφωρου δικαστηρίου της Αθήνας θα καθίσει αύριο Τετάρτη (18.02.2026) για να δικαστεί ο δημοφιλής τραγουδιστής, Χρήστος Μάστορας, ο οποίος συνελήφθη τον Φεβρουάριου του 2025 να οδηγεί υπό την επήρεια αλκοόλ με αποτέλεσμα να ασκηθεί σε βάρος του ποινική δίωξη για επικίνδυνη οδήγηση.

Το πρωτόδικο Αυτόφωρο δεν είχε εκδικαστεί. Είχαν ακολουθήσει δύο αναβολές. Η πρώτη διότι ο μάρτυρας αστυνομικός ήταν τραματίας και η δεύτερη λόγω προβλήματος υγείας του Χρήστου Μάστορα. Οι κατηγορίες που βαραίνουν τον τραγουδιστή είναι επικίνδυνη οδήγηση και οδήγηση υπό την επήρεια μέθης.

