Ζωή Λάσκαρη και Αλίκη Βουγιουκλάκη σε σπάνιες εικόνες διακοπών που δημοσίευσε ο Γιάννης Παπαμιχαήλ, 9 χρόνια μετά τον θάνατο της ηθοποιού

Ο Γιάννης Παπαμιχαήλ και η Ζωή Λάσκαρη συνδέονταν με μια βαθιά σχέση αγάπης, η οποία προέρχονταν από τη στενή, ειλικρινή φιλία που είχε η σπουδαία ηθοποιός με τη μητέρα του, Αλίκη Βουγιουκλάκη. Ανήμερα της συμπλήρωσης 9 χρόνων από την ημέρα του θανάτου της, θέλησε να τιμήσει τη μνήμη της με μια ανάρτηση στο Instagram.

Ο Γιάννης Παπαμιχαήλ επανέλαβε ότι δεν θα ξεχάσει ποτέ πόσο υπέροχα και προστατευτικά του συμπεριφέρθηκε η Ζωή Λάσκαρη όταν έφυγε από τη ζωή η μητέρα του. Παρά τις φήμες της εποχής για επαγγελματικό ανταγωνισμό, η Αλίκη Βουγιουκλάκη διατηρούσε μια αληθινή σχέση ζωής με τη συνάδελφό της, μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας.

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Στην συγκινητική ανάρτησή του, ο Γιάννης Παπαμιχαήλ γράφει στη λεζάντα: «Πέρασαν 9 χρόνια από τη μέρα που έφυγε από κοντά μας η αγαπημένη ηθοποιός και φίλη της μητέρας μου Ζωή Λάσκαρη. Στις φωτογραφίες είναι το 1982 στο Θεολόγο μαζί με τη Σμαρούλα Γιούλη. Ήταν μεγάλη παρέα και περνούσαν όμορφα με μουσική, φαγητό και πολύ γέλιο.

Την θυμάμαι πάντα με αγάπη και δε θα ξεχάσω ποτέ πόσο καλά μου φέρθηκε όταν έφυγε η μητέρα μου» έγραψε ο γιος της Αλίκης Βουγιουκλάκη και του Δημήτρη Παπαμιχαήλ.

Η Ζωή Λάσκαρη πέθανε στις 18 Αυγούστου 2017 στον ύπνο της, από ανακοπή καρδιάς. Η σπουδαία ηθοποιός βρέθηκε νεκρή στο κρεβάτι της, μέσα στο εξοχικό της σπίτι στην περιοχή του Απολλώνιου στο Πόρτο Ράφτη. Ήταν 73 ετών.