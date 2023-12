Σειρές και σημαντικές ταινίες για όλα τα γγούστα είναι διασθέσιμες -δωρεάν- στο ERTFLIX. Ξεχωρίσαμε 3 ταινίες που είναι διαθέσιμες δωρεάν στην πλατφόρμα του Ertflix και σίγουρα θα ικανοποιήσουν και τον πιο απαιτητικό τηλεθεατή.

Καπερναούμ

Λίβανος, αίθουσα δικαστηρίου. Ο Ζάιν, ένας 12χρονος πρόσφυγας από τη Συρία, παρουσιάζεται ενώπιον του δικαστή, ο οποίος τον ρωτάει γιατί θέλει να μηνύσει τους ίδιους του τους γονείς. «Επειδή με έφεραν στον κόσμο!», απαντάει o μικρός, κάνοντας έτσι τη δική του επανάσταση απέναντι στους γονείς του για τις άθλιες συνθήκες διαβίωσής τους, για την παντελή αδυναμία τους να του παρέχουν ελάχιστη φροντίδα, βοήθεια και προστασία.

Αντιμέτωπος με αδιανόητες δυσκολίες και εμπόδια, ο μικρός Ζάιν θα ξεκινήσει ένα απίστευτο, γεμάτο δυσκολίες ταξίδι για να αναζητήσει την δική του ταυτότητα, μέσα στον αμείλικτο κόσμο που έχουν φτιάξει γι’ αυτόν οι μεγάλοι.

Με πρωταγωνιστές μη επαγγελματίες ηθοποιούς, οι ζωές των οποίων καθρεφτίζουν την ζοφερή πραγματικότητα της ταινίας, το τρίτο φιλμ της Ναντίν Λαμπακί, μετά τις βραβευμένες επιτυχίες «Caramel» και «Where Do We Go Now?», κοιτά στα μάτια έναν κόσμο αόρατο στους περισσότερους από εμάς, αλλά οδυνηρά αληθινό σε όσους ζουν σε αυτόν – έναν κόσμο όπου δεν χωράει η αθωότητα.

Βραβείο Κριτικής Επιτροπής και Οικουμενικό Βραβείο στο Φεστιβάλ Καννών.

Υποψήφια για Όσκαρ Ξενόγλωσσης Ταινίας.

Πρωταγωνιστούν: Ζάιν Αλ Ραφέα, Γιορντάνος Σιφερό, Καουσάρ Αλ Χαντάντ, Φαντί Γιουσέφ.

Σκηνοθεσία: Ναντίν Λαμπακί.

Διαθέσιμο έως Κυρ. 25.02.2024.

Μπορείτε να δείτε την ταινία στο ERTFLIX εδώ.

Το Δίχτυ

Ένας φτωχός ψαράς από τη Βόρεια Κορέα ξεκινά όπως κάθε πρωί για ψάρεμα. Το δίχτυ του πιάνεται στη μηχανή και η βάρκα του παρασύρεται στα ύδατα της Νότιας Κορέας.

Το πόσο επικίνδυνο μπορεί να είναι αυτό το ατυχές γεγονός στην κορεατική χερσόνησο θα φανεί αμέσως μετά, όταν στην ελεύθερη πλευρά της, στη Νότια Κορέα, καλοθελητές αξιωματικοί κάνουν τα πάντα για να τον χρίσουν κατάσκοπο του καθεστώτος της Βόρειας Κορέας.

Ανακρίσεις και βασανιστήρια θα κάνουν έναν αγράμματο ψαρά να αναζητά το νόημα στον πολιτισμό και την ελευθερία που διατείνονται και οι δύο πλευρές ότι κυριαρχούν στη χώρα τους.

* Παγκόσμια πρεμιέρα στο 73ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας.

Πρωταγωνιστούν: Σεούνγκ-μπεμ Ριού, Λι Γουόν-Γκούν, Κιμ Γιανγκ Μιν.

Σκηνοθεσία: Κιμ Κι-ντουκ.

Διαθέσιμο έως Δευ. 25.12.2023.

Μπορείτε να δείτε την ταινία στο ERTFLIX εδώ.

Πόνος και Δόξα

Μία σειρά συναντήσεων που πραγματοποιεί ο Σαλβαδόρ Μάγιο ένας σκηνοθέτης του κινηματογράφου στη δύση της καριέρας του πια. Κάποιες από αυτές διαδραματίζονται στο παρόν, άλλες τις θυμάται: την παιδική του ηλικία στη δεκαετία του ’60, τη στιγμή που μετανάστευσε μαζί με τους γονείς του σ’ ένα χωριό στη Βαλένθια, αναζητώντας μια καλύτερη ζωή, την πρώτη του ερωτική επιθυμία, τον πρώτο του έρωτα στη Μαδρίτη τη δεκαετία του ’80, τον πόνο αυτού του χωρισμού ενώ ο έρωτας ήταν ακόμα έντονος, τη συγγραφή ως τη μόνη θεραπεία να ξεχνάς ό,τι δεν ξεχνιέται, την πρώτη επαφή με το σινεμά και το απέραντο κενό που δημιουργεί η αδυναμία να συνεχίζεις να κάνεις ταινίες.

Πρωταγωνιστούν: Αντόνιο Μπαντέρας, Πενέλοπε Κρουζ, Ασιέρ Ετσεαντία, Λεονάρντο Σμπαράλια, Νόρα Νάβας, Χουλιέτα Σεράνο.

Σκηνοθεσία: Πέδρο Αλμοδόβαρ.

Διαθέσιμο έως Κυρ. 31.12.2023.

Μπορείτε να δείτε την ταινία στο ERTFLIX εδώ.