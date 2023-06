To 2022 οι απανταχού streamers είχαν να επιλέξουν μεταξύ 559 παραγωγών πρωτότυπων σεναρίων τηλεοπτικών σειρών. Ήταν αριθμός ρεκόρ, με τις 532 του 2019 να υποχωρούν στο Νο2 της λίστας. Το 2023 φαίνεται να κινείται στους ρυθμούς του προηγούμενου έτους και μια μικρή βοήθεια είναι απαραίτητη για να ανακαλύψεις ‘διαμαντάκια’ που ενδεχομένως δεν έχουν υποπέσει στην αντίληψη σου. Όση καλή διάθεση και αν έχεις να τα βρεις!

Αν ενδιαφέρεσαι για καλογυρισμένες σειρές που έχουν έναν άγνωστο παράγοντα τον οποίον δεν υποψιάζεσαι από τα πρώτα λεπτά, με τους πρωταγωνιστές να επιδίδονται σε συμπεριφορές που σε απασχολούν -και αδυνατείς να διαχειριστείς, πόσο μάλλον να καταλάβεις-, η COSMOTE TV έχει για εσένα τέσσερις προτάσεις για binge-watching α λα γαλλικά!

Η πρώτη θα σου θυμίσει κάτι. Όλες θα σε κρατήσουν έως το τέλος.

High Intellectual Potential

Ο γαλλικός τίτλος είναι ΗΙP, ακρωνύμιο που προκύπτει από τους όρους Haut Potentiel Intellectuel. Η διανοητική ικανότητα της πρωταγωνίστριας Morgane συναντάται στο 00.01% του γενικού πληθυσμού, με το IQ της να φτάνει στο 160.

Χάρισμα που τη βοηθά μεν, να ξέρει τι πληρώνει στο σούπερ μάρκετ πριν ολοκληρώσει τη δουλειά της η ταμίας, αλλά δεν έχει την παραμικρή επιρροή στην ευημερία της. Κάτι που ‘φωνάζουν’ οι επιλογές που κάνει σε κάθε επίπεδο.

Μετά από 2 γάμους και 3 παιδιά, επιδίδεται σε μια άοκνη προσπάθεια να συντηρήσει, μόνη, την οικογένεια της. Δεν θα έλεγες πως είναι εύκολο. Ή αποτελεσματικό. Το ‘σύστημα’ της δείχνει να μπλοκάρεται περαιτέρω από την εξαφάνιση του πρώτου της συζύγου.

Δεν βοηθά και ότι η 38χρονη γυναίκα δεν έχει ‘γνωριστεί’ με την πειθαρχία. Ή όσα επιτάσσει μια λειτουργική κοινωνική και επαγγελματική ζωή.

Κάνει ό,τι νιώθει, όποτε το νιώθει και σε αυτό το πλαίσιο σημειώνει στον πίνακα του αστυνομικού τμήματος, όπου εργάζεται ως καθαρίστρια, πως το συμπέρασμα στο οποίο οδηγήθηκαν οι ερευνητές για έναν φόνο, είναι λανθασμένο.

“Όταν βλέπω ένα αίνιγμα, πρόβλημα ή λάθος πρέπει να το λύσω. Αλλιώς δεν κοιμάμαι” εξηγεί όταν την εγκαλούν.

Δεν ξέρει πως οι ντετέκτιβ βρίσκονται σε δεινή θέση, εξαιτίας της αδυναμίας των μελών να λύσουν υποθέσεις. Η επικεφαλής της ομάδας προσπαθώντας να σώσει τους συνεργάτες της, προτείνει στη Morgane να αξιοποιήσει το χάρισμα της, για το καλό. Όλων.

Traveler

Ο “Ταξιδιώτης” της σειράς είναι ο πρ. ποδοσφαιριστής Eric Cantona. Αυτός είναι από μόνος του ένας λόγος να τσεκάρεις το πρώτο επεισόδιο της δουλειάς που έχει στο επίκεντρο το γεγονός ότι κάθε χρόνο 310 δολοφονίες παραμένουν ανεξιχνίαστες στη Γαλλία.

Αυτό σημαίνει πως οι οικογένειες και οι αγαπημένοι αυτών των 310 θυμάτων υποχρεώνονται να ζουν με ένα αναπάντητο ‘γιατί’, ενόσω το δικαστικό σύστημα επιμένει πως δεν υπάρχουν οι πόροι για να συνεχίζεται η διερεύνηση υποθέσεων που δεν οδηγούν πουθενά, έπειτα από ένα χρονικό διάστημα.

Ο Thomas Bareski (Eric Cantona) είναι εξέχον μέλος της υπηρεσίας διώξεων της αστυνομίας, έως την ημέρα που πουλάει ό,τι του ανήκει, αγοράζει ένα βαν και ‘οργώνει’ την επαρχία της Γαλλίας, με στόχο να λύσει τρέχουσες ή ανεξιχνίαστες υποθέσεις.

Τον λόγο τον εξηγεί στο πρώτο επεισόδιο.

Αυτόν που κάνει κάθε τοπική κοινωνία -τελικά- να δέχεται τη βοήθεια του, τον αποκαλύπτει εκπρόσωπος περιφέρειας.

Κάθε φορά εξηγεί πως δεν κουνιέται από μια περιοχή, πριν λύσει το μυστήριο που την απασχολεί. Όπως λέει “είμαι ο εχθρός όσων ευχαριστιούνται να κάνουν κακό”. Όποιο και αν είναι το τίμημα για τη ζωή του, την οποία έχει βάλει σε δεύτερη μοίρα μπροστά στην αποστολή του.

Past Forward (Avenir)

Αν στοιχιζόμασταν όσοι έχουμε σκεφτεί πως θα θέλαμε να ζήσουμε ξανά τα νιάτα μας, με τις γνώσεις, τις εμπειρίες και τις παραστάσεις που αποκτήσαμε στο διάβα της ζωής μας, πιθανότατα θα καλύπταμε το γύρο του πλανήτη.

Το Past Forward ωστόσο, μας βάζει σε δεύτερες σκέψεις.

Μπορείς να πας μπροστά, αν διορθώσεις όσα έγιναν πίσω σου;

Στα πρώτα λεπτά του πρώτου επεισοδίου αναζωπυρώνει το όνειρο που θα μας γλίτωνε από πολλές κακοτοπιές: να μπορούσαμε να αλλάξουμε πράγματα που έγιναν στο παρελθόν.

Πολύ γρήγορα, το όραμα ‘τσακίζει’, αφού σε καμία ζωή (συμπεριλαμβανομένων των παράλληλων) τίποτα δεν προσφέρεται χωρίς ‘αντίτιμο’.

Ο 30χρονος Elliot βρίσκει τρόπο να επικοινωνήσει με τον 11χρονο εαυτό του και να τον βάλει να κάνει πράγματα που αλλάζουν τις εξελίξεις. Ξεκινά με τη βαθύτερη ανάγκη του να δει την αδελφή του να περπατάει ξανά. Ξυπνά σε έναν κόσμο που δεν έχει τον έρωτα της ζωής του, ή την παραμικρή σύνδεση με ό,τι ήξερε ως ζωή έως τότε.

Έπειτα από τεράστια προσπάθεια, τολμά να σκεφτεί σε οικογενειακή σύναξη πως “τελικά μπορείς να τα έχεις όλα”.

Τότε δέχεται τηλεφώνημα από τον εαυτό του που ζει στο 2042.

Spiral of lies

Ο αυθεντικός τίτλος του σίριαλ είναι “Είπα ψέματα” (J’ ai menti). Ο αγγλικός ενδεχομένως να είναι πιο κατατοπιστικός για όσα πραγματεύεται η μίνι σειρά των έξι επεισοδίων: το ένα ψέμα οδηγεί σε δεύτερο, αυτό σε τρίτο, ώσπου χάνεται ο αριθμός, με τον άνθρωπο που τα λέει να χάνεται σε αυτά. Ενίοτε καταστρέφοντας άλλες ζωές.

Ένα λάθος που έκανε η 17χρονη Audrey, το πληρώνουν όσοι ζουν στο Biarritz για περίπου δυο δεκαετίες. Μια απερισκεψία που έκανε με τον τότε σύντροφο της, είχε ως συνέπεια να τυλιχθεί στις φλόγες ένα σπίτι στο οποίο βρισκόταν ο πατέρας της καλύτερης φίλης της. Όπως έτρεχε για να σωθεί, δέχθηκε επίθεση από μασκοφόρο άνδρα. Κατάφερε να σωθεί, αλλά για προφυλάξει τον φίλο της δεν είπε όλη την αλήθεια.

Ακολούθησε σειρά λανθασμένων επιλογών -ως προς το τι πρέπει να αποκαλύψει και τι όχι- και ο θάνατος πολλών άλλων κοριτσιών από τον μυστηριώδη κατά συρροή δολοφόνο, του οποίου η ταυτότητα παρέμεινε κρυφή για 16 χρόνια.

Μέχρι το θάνατο μιας ακόμα έφηβης και την επιστροφή της Audrey στη γενέτειρα της. Τότε έρχεται αντιμέτωπη με όλα τα ψέματα και την πραγματικότητα όσων επηρέασε με τις επιλογές της.

Δεν είναι εύκολο.

Όπως δεν είναι εύκολο να φανταστεί κανείς ποιος είναι ο δολοφόνος…

Και αν «εθιστείς» στις γαλλικές σειρές, στην κορυφαία streaming υπηρεσία της COSMOTE TV θα βρεις ακόμη τις: Spirit of Winter, L’opera, One Fateful Night, Art of Crime, Balthazar, Off season και What Pauline is not telling you!