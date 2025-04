Συγκινήσεις με μοναδικές πρεμιέρες, ταινίες και σειρές στο Cinobo τον Απρίλιο

O Απρίλιος στην πλατφόρμα του Cinobo, φέρνει ξεχωριστές κινηματογραφικές επιλογές και δύο σειρές που θα μας «κολλήσουν» στην οθόνη.

Το ιρανικό Tatami ανεβαίνει στην πλατφόρμα του Cinobo για να μας συγκινήσει και νας προβληματίσει, με την πρωταγωνίστρια της «Ιερής Αράχνης» σε ένα συγκλονιστικό σκηνοθετικό ντεμπούτο.

Εξίσου δυνατό, το Η Νέα Χρονιά που δεν Ήρθε Ποτέ, βραβευμένο στη Βενετία, μας πάει στην επανάσταση του 1989 στη Ρουμανία.

Οξύ χιούμορ και δηκτικός πολιτικός σχολιασμός συνδυάζονται σε ένα καίριο φιλμ που μας υπενθυμίζει τη σημασία της ιστορικής μνήμης. Στο Cinobo ανεβαίνει και το Στην Καρδιά του Χειμώνα, η ανεξάρτητη αμερικανική ταινία που μας σύστησε την Τζένιφερ Λόρενς και κέρδισε τέσσερις υποψηφιότητες για Όσκαρ.

Ακόμη, μαθαίνουμε όλες τις άγνωστες πτυχές της σπουδαιότερης σοπράνο όλων των εποχών.

Το ντοκιμαντέρ της Εθνικής Λυρικής Σκηνής Μαίρη, Μαριάννα, Μαρία, μέσα από σπάνιο αρχειακό υλικό, ανέκδοτες ηχογραφήσεις και ηχητικά ντοκουμέντα, αφηγείται τα άγνωστα χρόνια της Κάλλας στην Ελλάδα.

Δύο σειρές θα μας κάνουν παρέα τον Απρίλιο! Το οικογενειακό δράμα The Night Logan Woke Up του πάντα αγαπήμενου μας Ξαβιέ Ντολάν, αλλά και η σουρεαλιστική κωμωδία The Orchestra του Μίκελ Μουνκ-Φαλς.

Σειρές

The Night Logan Woke Up

Ξαβιέ Ντολάν

Τον Οκτώβριο του 1991, ένα ανείπωτο γεγονός συνταράσσει μια μικρή πόλη στο Κεμπέκ, στοιχειώνοντας μια οικογένεια που προσπαθεί να κρύψει το σκοτεινό της μυστικό. Τριάντα χρόνια αργότερα, τα μυστικά αυτά έρχονται ξανά στην επιφάνεια, οδηγώντας την οικογένεια σε μια ασταμάτητη αναζήτηση συμφιλίωσης.

Από 14 Απριλίου στο Cinobo

The Orchestra

Μίκελ Μουνκ-Φαλς

Ένα τραγικο-κωμικό δράμα εκτυλίσσεται μέσα και γύρω από μια συμφωνική ορχήστρα – έναν πολύχρωμο εργασιακό χώρο με τους δικούς του κανόνες, ιεραρχίες, αγώνες εξουσίας και προκλήσεις στις σχέσεις. Μέσα σε αυτά, αναπτύσσεται μια παράξενη φιλία μεταξύ του νεοδιορισμένου αναπληρωτή διευθυντή, Γιέπε, και του ευέξαπτου δεύτερου κλαρινετίστα, Μπο.

Από 14 Απριλίου στο Cinobo

Πρεμιέρες

Tatami

Ζαρ Αμίρ-Εμπραχίμι, Γκι Νατίβ

Στο μέσον του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος Τζούντο, η Ιρανή αθλήτρια Λέιλα λαμβάνει ένα τελεσίγραφο από την Ισλαμική Δημοκρατία που την διατάσσει να χάσει, για να μη χαρακτηριστεί προδότης του κράτους. Με την ελευθερία της σε κίνδυνο, η Λέιλα βρίσκεται στο μεγαλύτερο δίλημμα της ζωής της.

Από 1 Απριλίου στο Cinobo

Some Rain Must Fall

Κιου Γιάνγκ

Μια 45χρονη νοικοκυρά σε υπαρξιακή κρίση τραυματίζει άθελά της μια ηλικιωμένη γυναίκα. Αυτό το φαινομενικά ασήμαντο γεγονός θα γίνει ο καταλύτης που θα κάνει τη ζωή της να ξεφύγει από τον έλεγχο και θα την οδηγήσει στην κατάρρευση.

Από 8 Απριλίου στο Cinobo

Μαίρη, Μαριάννα, Μαρία

Μιχάλης Ασθενίδης, Βασίλης Λούρας

Μέσα από σπάνιο αρχειακό υλικό, ανέκδοτες ηχογραφήσεις και ηχητικά ντοκουμέντα, το ντοκιμαντέρ αυτό αφηγείται τα άγνωστα χρόνια της Κάλλας – μια ιστορία θριάμβου της θέλησης και του ταλέντου, και ταυτόχρονα μια ιστορία αντίστασης.

Από 15 Απριλίου στο Cinobo

Η Νέα Χρονιά που δεν Ήρθε Ποτέ (The New Year that Never Came)

Μπόγκνταν Μουρεζάνου

Στις 20 Δεκεμβρίου 1989, η Ρουμανία βρίσκεται στα πρόθυρα της επανάστασης. Έξι φαινομενικά ασύνδετες ζωές διασταυρώνονται με απροσδόκητους τρόπους. Καθώς οι εντάσεις φτάνουν σε οριακό σημείο, μια εκρηκτική στιγμή τους ενώνει.

Από 22 Απριλίου στο Cinobo

Art College 1994

Λιου Τζιαν

Στη δεκαετία του ’90, μια ομάδα φοιτητών στην πανεπιστημιούπολη της Ακαδημίας Τεχνών της Κίνας ακολουθούν τις σπουδές τους και ετοιμάζονται να αντιμετωπίσουν τον κόσμο. Η Κίνα ανοίγεται στη Δύση και οι ζωές των φοιτητών γίνονται κουβάρι.

Από 29 Απριλίου στο Cinobo

New in Cinobo

Σεντ Ομέρ (Saint Omer)

Αλίς Ντιόπ

Μια συγγραφέας αρχίζει να αμφισβητεί τα «πιστεύω» της, καθώς παρακολουθεί τη δίκη μιας νεαρής αφρικανικής καταγωγής, η οποία κατηγορείται ως υπεύθυνη για το θάνατο της δεκαπέντε μηνών κόρης της.

Από 3 Απριλίου στο Cinobo

Στην καρδιά του χειμώνα (Winter’s Bone)

Ντέμπρα Γκάνικ

Η 17χρονη Ρι μεγαλώνει σε μια φτωχή αγροτική περιοχή του Μισούρι. Όταν μαθαίνει ότι ο εξαφανισμένος πατέρας της έχει υποθηκεύσει το σπίτι τους, αποφασίζει να τον αναζητήσει – ακόμη και με κίνδυνο της ζωής της.

Από 4 Απριλίου στο Cinobo

Οι Έρωτες της Αναϊς (Amour d Anais)

Σαρλίν Μπουρζουά-Τακέ

Η Αναΐς είναι τριάντα και άνεργη. Έχει έναν εραστή, αλλά δεν είναι σίγουρη αν τον αγαπά. Συναντά τον Ντανιέλ, που την ερωτεύεται αμέσως. Αλλά ο Ντανιέλ ζει με την Εμιλί, την οποία ερωτεύεται η Αναΐς. Αυτή είναι η ιστορία μιας ανήσυχης νέας γυναίκας και μιας βαθιάς επιθυμίας.

Από 10 Απριλίου στο Cinobo

Το Παρελθόν (The Past)

Ασγκάρ Φαρχαντί

Mετά από 4 χρόνια χωρισμού, ένας Ιρανός φτάνει στο Παρίσι για να υπογράψει τα χαρτιά του διαζυγίου του. Εκεί ανακαλύπτει την καινούργια σχέση της με έναν Άραβα, τις συγκρούσεις της με την κόρη της και την ψυχολογική βία που κατακλύζει το σπίτι.

Από 11 Απριλίου στο Cinobo

Spring Breakers

Χάρμονι Κορίν

Τρεις φοιτήτριες περνούν τον χρόνο τους διασκεδάζοντας, ενώ η φίλη τους Φέιθ, παρακολουθεί μια θρησκευτική νεανική ομάδα. Κατά την διάρκεια των ανοιξιάτικων διακοπών τους, μπλέκουν σε παραβατικές παρέες και η ζωή τους ανατρέπεται.

Από 16 Απριλίου στο Cinobo

Μικροαπατεώνες (Small Time Crooks)

Γούντι Άλεν

Ένας μικροαπατεώνας σχεδιάζει να ληστέψει μια τράπεζα, αλλά στο μεταξύ γίνεται πάμπλουτος χάρη στα κουλουράκια της γυναίκας του! Αυτή, κυριευμένη από το μεγαλείο, ζητά από έναν ντίλερ έργων τέχνης να τη μυήσει στην υψηλή κοινωνία, χωρίς να ξέρει ότι είναι μεγαλοαπατεώνας.

Από 17 Απριλίου στο Cinobo

Blue Jean

Τζόρτζια Όκλεϊ

Στην Αγγλία του 1988 η κυβέρνηση Thatcher ετοιμάζεται να περάσει νόμο που θα στιγματίζει τους ομοφυλόφιλους. Αυτό αναγκάζει την Jean, μια καθηγήτρια γυμναστικής, να ζει διπλή ζωή. Καθώς η πίεση αυξάνεται από όλες τις μεριές, η άφιξη μιας νέας μαθήτριας γίνεται αφορμή για μια κρίση που θα την δοκιμάσει.

Από 24 Απριλίου στο Cinobo

Απρόσμενος έρωτας (An Unexpected Love)

Χουάν Βέρα

Μετά την αναχώρηση του μοναχογιού τους για σπουδές στο εξωτερικό, ένας γάμος 25 ετών αντιμετωπίζει τη διάλυση, με το ζευγάρι να αναρωτιέται για την αγάπη του και το τι πραγματικά θέλει από τη ζωή.

Από 25 Απριλίου στο Cinobo