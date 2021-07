Η COSMOTE TV υποδέχεται τον Αύγουστο με νέους τίτλους σειρών και τη συνέχεια επιτυχημένων παραγωγών, που αγαπήθηκαν από κοινό και κριτικούς.

Στις πρεμιέρες της COSMOTE TV του μήνα συμπεριλαμβάνονται τo βραβευμένο prison drama Wentworth, το φαντασμαγορικό τηλεοπτικό έπος Britannia, το animation Duncanville και το Nordic drama Face to Face, που επιστρέφουν με νέα επεισόδια. Μέσα στον Αύγουστο οι συνδρομητές της COSMOTE TV θα γνωρίσουν, επίσης, νέες ανατρεπτικές ιστορίες και ήρωες μέσα από τις σειρές Lie With Me, Beneath the Surface και Alardea. Το τηλεοπτικό μπουκέτο της COSMOTE TV θα εμπλουτιστεί, ακόμα, με τους 8 κύκλους επεισοδίων του Weeds, της πολυβραβευμένης σειράς που ακροβατεί ανάμεσα στη μαύρη κωμωδία και το δράμα.

Προορισμός για όλους τους τίτλους είναι τα κανάλια COSMOTE SERIES HD και COSMOTE SERIES MARATHON HD, καθώς και η δωρεάν, on demand υπηρεσία COSMOTE TV PLUS.

Οι πρεμιέρες του COSMOTE SERIES HD

Lie With Me (Νέα σειρά): μία ανατρεπτική ιστορία οικογενειακής προδοσίας

Αναζητώντας ένα νέο ξεκίνημα για τον γάμο τους, η Βρετανίδα Άννα και ο Αυστραλός σύζυγός της, Τζέικ, μετακομίζουν στη Μελβούρνη με τα δύο μικρά παιδιά τους. Καθώς η Άννα αποφασίζει να κάνει επανεκκίνηση στην καριέρα της, προσλαμβάνει την Μπέκι, μια νεαρή εσωτερική νταντά για να βοηθήσει την κατάσταση. Ενώ όλα φαίνεται να κυλούν ομαλά, η Μπέκι δεν αργεί να φανερώσει την επικίνδυνη πλευρά της. Είναι όμως έτσι ή τα φαινόμενα απατούν και τελικά η πραγματικότητα ξεπερνάει και την πιο διεστραμμένη φαντασία; (Παρασκευή 6/8, 23.00).

Britannia (3η σεζόν): αίμα, δολοπλοκίες και ένας νέος χαρακτήρας που σαρώνει στο πέρασμά του

H περιπετειώδης σειρά για την προσπάθεια των Ρωμαίων να κατακτήσουν τους Κέλτες στο 43 μ.Χ επιστρέφει με νέο κύκλο επεισοδίων. Μετά το εκρηκτικό φινάλε της 2ης σεζόν, με την αιματηρή μάχη ανάμεσα στον ηγέτη των Δρυίδων και τον πολεμοχαρή αδερφό του, ένας νέος, τρομακτικός χαρακτήρας κάνει την εμφάνισή του. Η σειρά θα κάνει πρεμιέρα στην COSMOTE TV με διπλό επεισόδιο αμέσως μετά τη Μ. Βρετανία, την Τετάρτη 25/8 στις 22.00. Ταυτόχρονα με την προβολή του 1ου επεισοδίου, όλα τα επεισόδια του 3ου κύκλου θα είναι διαθέσιμα στο COSMOTE TV PLUS. Την ίδια ημέρα, στην υπηρεσία θα είναι διαθέσιμοι και οι προηγούμενοι 2 κύκλοι της σειράς.

Face to Face (2η σεζόν): έγκλημα, φόνοι και μυστήριο στους δρόμους της Κοπεγχάγης

Μετά τη δραματική κορύφωση του 1ου κύκλου, η συνέχεια του Face To Face βρίσκει την ψυχολόγο Σούζαν να αντιμετωπίζει πολλές δυσκολίες μετά τον θάνατο της κόρης της και τον πρώην σύζυγό της, κατηγορούμενο για τον φόνο του φερόμενου ως δολοφόνου της. Η καθημερινότητά της γίνεται ακόμα πιο δύσκολη όταν κατά τη διάρκεια υπνοθεραπείας, ο ασθενής της αποκαλύπτει ασυνείδητα ότι δολοφονεί νεαρά κορίτσια. Ευθύς αμέσως, χωρίς να το καταλάβει, η Σούζαν έρχεται αντιμέτωπη με τον υπόκοσμο της Κοπεγχάγης, προσπαθώντας να σώσει το επόμενο θύμα αυτού του άνδρα. Η σειρά θα προβάλλεται από το Σάββατο 28/8 και κάθε Σάββατο στις 23.00, με διπλό επεισόδιο. Ανήμερα της πρεμιέρας, οι τηλεθεατές θα έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν όλο τον 1ο κύκλο του Face to Face στο COSMOTE TV PLUS.

Αμέσως μετά την πρεμιέρα τους στο COSMOTE SERIES HD, κάθε νέο επεισόδιο των σειρών Lie With Me και Face to Face θα είναι διαθέσιμο στο COSMOTE TV PLUS.

Οι πρεμιέρες του COSMOΤΕ SERIES MARATHON HD

Beneath The Surface (Νέα σειρά): πάθη και μυστικά μετατρέπουν έναν επίγειο οικογενειακό παράδεισο σε κόλαση

Δυο παντρεμένα ζευγάρια έχουν χτίσει τον προσωπικό τους παράδεισο σε ένα ειδυλλιακό νησί της Δανίας, όπου και ζουν μαζί με τα έφηβα παιδιά τους. Ωστόσο, ένα μυστηριώδες ατύχημα δεν αργεί να φέρει στο φως συνομωσίες, μυστικά και ψέματα ετών ανάμεσα στις δυο οικογένειες (Παρασκευή 27/8, 18.00).

Duncanville (2η σεζόν): ο 15χρονος γκαφατζής Ντάνκαν σε νέες ξεκαρδιστικές περιπέτειες

Η animated σειρά Duncanville επιστρέφει με τον Ντάνκαν Χάρις, τον 15χρονο έφηβο που πασχίζει να αποφύγει τις κακές επιλογές, σε νέες καθημερινές περιπέτειες. Στο μικροσκόπιο μπαίνουν ο πατέρας του, που προσπαθεί να γίνει ένα καλύτερο πρότυπο για τον Ντάνκαν, η μητέρα του που ονειρεύεται να γίνει ντετέκτιβ και πρέπει πάντα να προσέχει τον έφηβο γιο της και η ιδιοφυής 5χρονη αδερφή του, η οποία του δίνει συμβουλές. Η σειρά φέρει την υπογραφή της Έιμι Πόλερ (Saturday Night Live, Parks and Recreation) και του Μάικ Σκάλι, παραγωγού του εμβληματικού The Simpsons (Σάββατο 28/8, 18.00). Ο πρώτος κύκλος της σειράς είναι ήδη διαθέσιμος στο COSMOTE TV PLUS.

Alardea (Νέα σειρά): αγώνας για τα δικαιώματα των γυναικών σε μια συντηρητική πόλη της Ισπανίας

Μια δασκάλα δημοτικού σχολείου θα αγωνιστεί μαζί με μια ομάδα ακτιβιστριών, για το δικαίωμα των γυναικών να μπορούν να συμμετέχουν στην παρέλαση της υπερσυντηρητικής πόλης της, όπου ιστορικά λαμβάνουν μέρος μόνο άνδρες. Στη σειρά πρωταγωνιστεί η Ιτσιάρ Ιτούνιο του La Casa De Papel (Κυριακή 29/8, 21.00).

Οι σειρές του COSMOTE SERIES MARATHON HD θα προβληθούν με όλα τους τα επεισόδια back-to-back. Ταυτόχρονα με την προβολή τους στο κανάλι τα επεισόδια των σειρών Beneath The Surface, Duncanville και Alardea θα είναι διαθέσιμα στο COSMOTE TV PLUS.

Οι σειρές του COSMOTE TV PLUS

Weeds: ολόκληρη η εμβληματική σειρά διαθέσιμη στην COSMOTE TV

Μια χήρα, μητέρα δύο αγοριών, αρχίζει να εμπορεύεται μαριχουάνα προκειμένου να διατηρήσει τον ακριβό τρόπο ζωής που είχε πριν τον πρόσφατο θάνατο του συζύγου της. Ωστόσο, γρήγορα θα ανακαλύψει πως οι γείτονές της είναι στην πραγματικότητα πολύ πιο εθισμένοι στα ναρκωτικά αλλά και στις πολυτέλειες απ’ όσο εκείνη αρχικά νόμιζε. Και οι 8 κύκλοι της σειράς θα είναι διαθέσιμοι στο COSMOTE TV PLUS από την Κυριακή 1/8.

Wentworth (9η σεζόν): αυλαία για την επιτυχημένη σειρά από την Αυστραλία

Μετά το εκρηκτικό φινάλε της 8ης σεζόν, έρχεται αποκλειστικά στην COSMOTE TV ο τελευταίος κύκλος που θα ολοκληρώσει την ιστορία για όλες τις φυλακισμένες αλλά και το προσωπικό του σωφρονιστικού ιδρύματος. Νέες υποθέσεις, ανατροπές, και απαντήσεις σε αγωνιώδη ερωτήματα συνθέτουν το πολυαναμενόμενο φινάλε. Η σειρά θα κάνει πρεμιέρα στο COSMOTE TV PLUS την Τετάρτη 25/8, ενώ όλοι οι προηγούμενοι κύκλοι είναι ήδη διαθέσιμοι στην υπηρεσία.