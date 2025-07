Disney+: Τα σαγόνια του καρχαρία, Abbott Elementary και Ζόπι έρχονται να σας καθηλώσουν

Με αποκλειστικό, πρωτότυπο περιεχόμενο, χιλιάδες τίτλους Disney, Pixar, Marvel, Star Wars, National Geographicκαι περιεχόμενο γενικής ψυχαγωγίας, το Disney+ προσφέρει στους fans περισσότερα από όσα φαντάζονται, όλα σε ένα σημείο.

Αυτόν τον Ιούλιο, το Disney+ φέρνει κορυφαίες σειρές, ταινίες και αφιερώματα που σίγουρα θα λατρέψεις!

Μην χάσεις το νέο ντοκιμαντέρ του National Geographic, ΤΑ ΣΑΓΟΝΙΑ ΤΟΥ ΚΑΡΧΑΡΙΑ @ 50: ΠΙΣΩ ΑΠΟ ΤΙΣ ΚΑΜΕΡΕΣ για την θρυλική ταινία, που κλείνει 50 χρόνια από την πρεμιέρα της!

Η πολυβραβευμένη σειρά ABBOTT ELEMENTARY επιστρέφει με νέα επεισόδια, ενώ στις 23 Ιουλίου έρχεται η νέα σειρά ΟΥΑΣΙΝΓΚΤΟΝ ΜΠΛΑΚ, γεμάτη δράση αλλά και συγκίνηση.

Καλοκαίρι και γέλιο πάνε μαζί, με όλους τους κύκλους του THE OFFICE να έρχονται αυτόν τον μήνα στο Disney+, αλλά και το νέο κύκλο της κωμικής σειράς του FX, IT’S ALWAYS SUNNY IN PHILADELPHIA.

Τα σαγόνια του καρχαρία @ 50: Πίσω από τις κάμερες

Αφιέρωμα του National Geographic

Το «Τα Σαγόνια του Καρχαρία @ 50: Πίσω από τις Κάμερες», είναι το επίσημο ντοκιμαντέρ που τιμά την ταινία που επαναπροσδιόρισε το Χόλιγουντ, 50 χρόνια μετά την πρεμιέρα της.

Μαζί με τον Στίβεν Σπίλμπεργκ, το «Τα Σαγόνια του Καρχαρία @ 50», καταγράφει την εξαιρετική πορεία από το μπεστ σέλερ μυθιστόρημα του Πίτερ Μπέντσλεϊ σε μια από τις πιο εμβληματικές ταινίες που έχουν γίνει ποτέ.

Παρουσιάζοντας σπάνιο αρχειακό υλικό και συνεντεύξεις με καταξιωμένους σκηνοθέτες του Χόλιγουντ, κορυφαίους επιστήμονες για τους καρχαρίες και οικολόγους, το ντοκιμαντέρ αποκαλύπτει το χάος στα παρασκήνια και πώς η ταινία ξεκίνησε την καλοκαιρινή επιτυχία, ενέπνευσε ένα νέο κύμα σκηνοθετών και άνοιξε το δρόμο για τη διατήρηση των καρχαριών που συνεχίζεται μέχρι σήμερα.

Από 11 Ιουλίου.

Abbott Elementary K4

Πρωτότυπη σειρά

Κωμωδία με θέμα μια ομάδα αφοσιωμένων δασκάλων με πάθος για τη δουλειά τους -και μια διευθύντρια στον κόσμο της- που προσπαθούν να τα βγάλουν πέρα στο δημόσιο εκπαιδευτικό σύστημα της Φιλαδέλφειας. Αν και οι πιθανότητες είναι εναντίον τους, είναι αποφασισμένοι να βοηθήσουν τους μαθητές τους να πετύχουν στη ζωή.

Αυτοί οι απίστευτοι δημόσιοι υπάλληλοι είναι λίγοι και χωρίς πόρους, όμως αγαπούν αυτό που κάνουν – αλλά όχι τη στάση της σχολικής τους περιφέρειας απέναντι στην εκπαίδευση των παιδιών.

Τώρα διαθέσιμα 7 νέα επεισόδια.

Τα Ζόμπι 4: Η αυγή των Βαμπίρ

Πρωτότυπη ταινία

Στις τρεις πρώτες ταινίες της σειράς «ΤΑ ΖΟΜΠΙ», ο Ζεντ και η Άντισον ένωσαν ανθρώπους και τέρατα στη γενέτειρά τους, το Σίμπρουκ.

Τώρα, μια νέα περιπέτεια ξεκινά για το ζευγάρι καθώς το καλοκαιρινό τους ρόουντ τριπ παίρνει μια απροσδόκητη τροπή και τους φέρνει αντιμέτωπους με μία ακόμη κόντρα τεράτων: Ημερήσια εναντίον Βαμπίρ. Η ένταση ανεβαίνει όταν ο Ζεντ και η Άντισον καλούνται να λειτουργήσουν ως σύμβουλοι κατασκήνωσης ανάμεσα σε δύο αντίπαλες υπερφυσικές ομάδες.

Με τη βοήθεια της Ελάιζα και της Γουίλα, πρέπει να πείσουν τους ορκισμένους εχθρούς Νόβα και Βίκτορ να προσπαθήσουν να ενώσουν τους αντιμαχόμενους κόσμους τους πριν μια ακόμα μεγαλύτερη απειλή τούς βάλει όλους σε κίνδυνο.

Από 11 Ιουλίου.