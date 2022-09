Η COSMOTE TV υποδέχεται τον Σεπτέμβριο με 27 συναρπαστικές τηλεοπτικές πρεμιέρες.

Μεταξύ αυτών, το πολυαναμενόμενο This England, με τον οσκαρικό Κένεθ Μπράνα (Belfast), να μεταμορφώνεται εντυπωσιακά, σε Μπόρις Τζόνσον. Στο επίκεντρο της νέας μίνι βρετανικής σειράς, το ξέσπασμα της πανδημίας του Covid-19 και η πολυσυζητημένη διαχείρισή της από τον Τζόνσον, κατά τη διάρκεια των πρώτων μηνών της ταραχώδους θητείας του ως Πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου.

Στην ατζέντα του Σεπτεμβρίου ξεχωρίζει, επίσης, το ομώνυμο ριμέικ του νέο-νουάρ φιλμ του Πολ Σρέιντερ, American Gigolo. Η ταινία που άφησε το στίγμα της στο σινεμά της δεκαετίας του ’80 – και όχι μόνο, αναβιώνει τηλεοπτικά προσαρμοσμένη στο σήμερα. Στον ρόλο του «Τζούλιαν Κέι», ο οποίος καθιέρωσε τον Ρίτσαρντ Γκιρ, το «νέο» American Gigolo, συστήνει τον Τζον Μπέρνθαλ (The WalkingDead, Punisher , King Richard).

Τον ίδιο μήνα, οι τηλεθεατές θα απολαύσουν, επίσης, την 5η και τελευταία σεζόν της επιτυχημένης ιατρικής σειράς New Amsterdam που θα κάνει A’ τηλεοπτική προβολή στην Ελλάδα αποκλειστικά μέσω της COSMOTE TV, καθώς και το φινάλε της νομικής, δραματικής σειράς The Good Fight με την Κριστίν Μπαράνσκι (Mamma Mia!, The Good Wife, The Big Bang Theory).

Τέλος, καινούρια επεισόδια αγαπημένων σειρών (The Resident, Law & Order: Organized Crime, FBI, FBI: International, FBI: Most Wanted, The Rookie, NCIS: Hawaii, McDonald & Dodds, Late Late Show With James Corden, Ghosts, Petra) και πολλοί ακόμανέοι τίτλοι (One Fateful Night, Blinded, What Pauline is not telling you, Pray for Blood, The Fighter, Missing Αngel, Crossfire, Karen Pirie, So Help me Todd, The Thief, His Wife and the Canoe, Rules of the Game, DI Ray) θα εμπλουτίσουν την τηλεοπτικήατζέντα της COSMOTE TV για τον Σεπτέμβριο.

Κάθε νέο επεισόδιο των σειρών, αμέσως μετά ή ταυτόχρονα με την προβολή του στα κανάλια (COSMOTE SERIES HD, COSMOTESERIES MARATHON HD), θα είναι διαθέσιμο on demand, για θέαση οποιαδήποτε στιγμή. On demand, ταυτόχρονα με την πρεμιέρα της νέας τους σεζόν, θα διατεθούν και οι προηγούμενοι κύκλοι των σειρών που επιστρέφουν.

One Fateful Night

Ο Σάμι, ένας νέος με λαμπρό μέλλον, βλέπει τη ζωή του να καταρρέει όταν μια γυναίκα με την οποία πέρασε το βράδυ, βρίσκεται νεκρή δίπλα του, το επόμενο πρωί. Με μοναδικό του σύμμαχο μία μάχιμη δικηγόρο, ο Σάμι θα κάνει τα πάντα για να αποδείξει την αθωότητά του.

Πρεμιέρα με διπλό επεισόδιο: Παρασκευή 2/9, 22.00, COSMOTE SERIES HD .

Blinded

Αν και έχει ορκιστεί να μην μπλέκει τη δουλειά με την προσωπική της ζωή, η οικονομική ρεπόρτερ Μπέα Φάρκας ερωτεύεται τον Διευθύνοντα Σύμβουλο μιας τράπεζας. Τότε, μια κρυφή σχέση με παράπλευρες απώλειες δημιουργείται ανάμεσά τους.

Πρεμιέρα με όλα τα επεισόδια back -2- back : Σάββατο 3/9, 18.00, COSMOTE SERIES MARATHON HD (Σεζόν 1) & Σάββατο 10/9, 18.00, COSMOTE SERIES MARATHON HD (18.00).

McDonald & Dodds (3η σεζόν)

H περίεργη περίπτωση θανάτου μιας γυναίκας που εντοπίζεται στην ξαπλώστρα ενός πολυσύχναστου πάρκου με ένα παράξενο χαμόγελο στο πρόσωπό της, θορυβεί τις τοπικές αρχές. Τότε, το απίθανο δίδυμο McDonald & Dodds καλείται να εξιχνιάσει την υπόθεση.

Πρεμιέρα : Κυριακή 4/9, 23.00, COSMOTE SERIES HD.

What Pauline is not telling you

Η Πολίν έχει αποφασίσει να χωρίσει από τον σύζυγό της που δεν χάνει ευκαιρία να τη μειώνει. Μα ενώ εκείνος είναι στο σπίτι του με τον γιο τους, το αγόρι βρίσκει τη μητέρα του γονατισμένη μπροστά στο πτώμα του πατέρα του. Τι έχει συμβεί;

Πρεμιέρα με διπλό επεισόδιο: Δευτέρα 5/9, 22.00, COSMOTE SERIES HD .

Late Late Show With James Corden (8η σεζόν)

O Τζέιμς Κόρντεν γίνεται για 8η συνεχή σεζόν οικοδεσπότης του πιο επιτυχημένου τηλεοπτικού «πάρτι» γεμάτο γέλιο, μουσική και συνεντεύξεις μεγάλων αστεριών της μουσικής, της τηλεόρασης και του κινηματογράφου.

Πρεμιέρα: Παρασκευή 9/9, 21.00, COSMOTE SERIES HD .

The Good Fight (6η σεζόν – φινάλε σειράς)

Μία δύσκολη περίοδος με έντονο στρες, πανικό και εκρήξεις θυμού περικυκλώνει την Νταϊάν. Στο μεταξύ, οι δικηγόροι της εταιρείας της προετοιμάζονται για έναν εσωτερικό εμφύλιο.

Πρεμιέρα αμέσως μετά τις ΗΠΑ: Σάββατο 10/9, 22.00, COSMOTE SERIES HD .

American Gigolo

Ένας πρώην συνοδός προσπαθεί να ενταχθεί κοινωνικά, καθώς πέρασε 15 χρόνια στη φυλακή για ένα έγκλημα που ποτέ δεν διέπραξε. Την ίδια ώρα, βασανίζεται να βρει την παλιά του ταυτότητα ως ζιγκολό.

Πρεμιέρα αμέσως μετά τις ΗΠΑ: Δευτέρα 12/9, COSMOTE TV PLUS.

Pray for Blood

Ένα κύμα μακάβριων δολοφονιών ξεκινά στην πόλη του Μεξικού την ημέρα εορτασμού της Ανεξαρτησίας της. Τα θύματα ακρωτηριάζονται και πολλά μέρη του σώματός τους, βρίσκονται σε έναν βωμό σε ένα μουσείο της πόλης, θυμίζοντας τις ανθρωποθυσίες των Αζτέκων. Τι κρύβεται πίσω από όλα αυτά

Πρεμιέρα με όλα τα επεισόδια αμέσως μετά τις ΗΠΑ: Παρασκευή 16/9, COSMOTE TV PLUS .

The Fighter

Μία πυγμάχος με περίεργο παρελθόν, είναι έτοιμη να κάνει τα πάντα για να παλέψει για τον τίτλο της παγκόσμιας πρωταθλήτριας. Σύντομα, ένας ανακριτής την υποπτεύεται για απάτη, θέτοντας σε κίνδυνο το μοναδικό της όνειρο.

Πρεμιέρα με όλα τα επεισόδια back -2- back : Σάββατο 17/9, 18.00, COSMOTE SERIES HD MARATHON HD

Missing Αngel

Μια μητέρα που ψάχνει απαντήσεις για την εξαφάνιση της κόρης της, εντοπίζει τη φωτογραφία της σε μια παλιά εφημερίδα. Αυτόματα, η ελπίδα της να ξανασυναντηθεί με το παιδί της αναζωπυρώνεται και ξεκινά ταξίδι αναζήτησης στο μακρινό χωριό, όπου τραβήχτηκε η φωτογραφία.

Πρεμιέρα με διπλό επεισόδιο: Δευτέρα 19/9, 22.00, COSMOTE SERIES HD .

NCIS: Hawaii (2η σεζόν)

Το spin-off του επιτυχημένου franchise NCIS επιστρέφει με τις νέες περιπέτειες της ειδικής πράκτορα του NCIS Pearl Harbour, Τζέιν Τέναντ, που μαζί με την ομάδα της διερευνά εγκλήματα υψηλού προφίλ και υποθέσεις εθνικής ασφάλειας, στρατιωτικής κατασκοπείας και στυγερών δολοφονιών. Όλα αυτά, στις μαγικές ακτές της Χαβάης.

Πρεμιέρα αμέσως μετά τις ΗΠΑ: Τρίτη 20/9, 21.00, COSMOTE SERIES HD .

Crossfire

Η Τζο απολαμβάνει ονειρεμένες διακοπές με την οικογένεια και τους φίλους της σε ένα πολυτελές ξενοδοχείο. Όλα όμως ανατρέπονται, όταν πυροβολισμοί που δηλώνουν «εκδίκηση», ακούγονται σε όλο το συγκρότημα. Στη σειρά πρωταγωνιστεί η Κίλι Χιούζ των Bodyguard, Line of Duty και The Durrells.

Πρεμιέρα αμέσως μετά τη Μ. Βρετανία με νέο επεισόδιο για τις επόμενες 4 διαδοχικές ημέρες: Τρίτη 20/9, COSMOTE TV PLUS .

FBI (5η σεζόν), FBI: International (2η σεζόν), FBI: Most Wanted (4η σεζόν)

H σειρά FBI και τα εθιστικά του spin-offs FBI: International και FBI: Most Wanted που φέρουν την υπογραφή του μετρ των αστυνομικώνσειρών και δημιουργού μεγάλων τηλεοπτικών επιτυχιών Ντικ Γουλφ (Law & Order, Chicago P.D., Chicago Fire, Chicago Med) επιστρέφουν με νέα επεισόδια. Στο επίκεντρο, για ακόμα μία φορά, τρομοκρατικές επιθέσεις, επικίνδυνες διεθνείς αποστολές και αδίστακτοι εγκληματίες.

Οι σειρές θα κάνουν πρεμιέρα back -2- back αμέσως μετά τις ΗΠΑ στο COSMOTE SERIES HD την Τετάρτη 21/9 ξεκινώντας από τις 21.00.

New Amsterdam (5η σεζόν – φινάλε σειράς)

Το επιτυχημένο τηλεοπτικό δράμα που με πρωταγωνιστή τον Δρ. Μαξ Γκούντγουιν (Ράιαν Έγκολντ), θίγει το θέμα της ιατρικής περίθαλψης και της δημόσιας υγείας, με φόντο τις παραμελημένες εγκαταστάσεις ενός νοσοκομείου, ολοκληρώνεται με τον 5ο κύκλο επεισοδίων. H 5η και τελευταία σεζόν του New Amsterdam θα κάνει Α΄ τηλεοπτική προβολή στην Ελλάδα αποκλειστικά μέσω της COSMOTE TV.

Πρεμιέρα αμέσως μετά τις ΗΠΑ: Πέμπτη 22/9, 22.00, COSMOTE SERIES HD .

The Resident (6η σεζόν)

Οι προσωπικές και επαγγελματικές προκλήσεις των γιατρών και νοσηλευτών του Chastain Memorial Hospital, συνεχίζονται στην 6ησεζόν της σειράς. Μετά το έντονο φινάλε του 5ου κύκλου, το The Resident σηκώνει αυλαία με τον Κόνραντ (Ματ Ζούκρι – The GoodWife, Gilmore Girls) αποφασισμένο να γυρίσει σελίδα έπειτα από τον θάνατο της Νικ. Παράλληλα, η μάχη του ίδιου και της υπόλοιπης ομάδας απέναντι σε ένα διεφθαρμένο σύστημα περίθαλψης, συνεχίζεται.

Πρεμιέρα αμέσως μετά τις ΗΠΑ: Πέμπτη 22/9, 23.00, COSMOTE SERIES HD .

This England

Βασισμένη στις μαρτυρίες ανθρώπων της Downing Str., του Υπουργείου Υγείας και της Επιστημονικής Συμβουλευτικής Ομάδας για Έκτακτες καταστάσεις, η σειρά αποτυπώνει τους πρώτους μήνες της πρωθυπουργίας του Μπόρις Τζόνσον και τις επιπτώσεις που είχε για τη χώρα, το πρώτο κύμα της πανδημίας Covid-19.

Πρεμιέρα με όλα τα επεισόδια αμέσως μετά τη Μ. Βρετανία: Πέμπτη 22/9, COSMOTE TV PLUS .

Petra (2η σεζόν)

Η ντετέκτιβ Πέτρα Ντελικάδο επιστρέφει για να «ρίξει φως» σε νέες, σκοτεινές εγκληματικές υποθέσεις. Η σειρά είναι βασισμένη στις νουβέλες της Ισπανίδας συγγραφέως Αλίθια Χιμένεζ Μπάρτλετ.

Πρεμιέρα αμέσως μετά τη Μ. Βρετανία: Πέμπτη 22/9, COSMOTE TV PLUS .

Law & Order: Organized Crime (3η σεζόν)

Το θρυλικό δίδυμο των Έλιοτ Στάμπλερ (Κρις Μελόνι) και Ολίβια Μπένσον (Μαρίσκα Χάρτζιτεϊ) μας «ξεναγεί» και πάλι στους δρόμους της Νέας Υόρκης, όπου ο πόλεμος απέναντι στο οργανωμένο έγκλημα, συνεχίζεται αδιάκοπα.

Πρεμιέρα αμέσως μετά τις ΗΠΑ: Παρασκευή 23/9, 23.00, COSMOTE SERIES HD

Karen Pirie

Μετά την προαγωγή της στη Μονάδα Ιστορικών Υποθέσεων της Αστυνομίας της Σκωτίας, η Κάρεν Πίρι ανοίγει ξανά την ψυχρή υπόθεση της δολοφονίας μίας σερβιτόρας. Η έρευνά της, αποκαλύπτει ελαττώματα στην αρχική έρευνα του 1995.

Πρεμιέρα αμέσως μετά τη Μ. Βρετανία: Δευτέρα 26/9, COSMOTE TV PLUS.

The Rookie (5η σεζόν)

Έπειτα από ένα τραυματικό γεγονός, ένας φαινομενικά συνηθισμένος 40άρης αποφασίζει να κάνει το όνειρό του πραγματικότητα και να γίνει αστυνομικός. Παρά τους κινδύνους και τα εμπόδια, δεν θα αργήσει να αποδείξει την αξία του. Στον 5ο κύκλο επεισοδίων, ο Τζον Νόλαν (Νέιθαν Φίλιον – Castle) ρίχνεται στη μάχη νέων υποθέσεων που καλείται να εξιχνιάσει.

Πρεμιέρα αμέσως μετά τις ΗΠΑ: Δευτέρα 26/9, 21.00, COSMOTE SERIES HD .

Ghosts (2η σεζόν)

Η Σαμάνθα και ο Τζέι, το νεαρό ζευγάρι που ανακαινίζει μία έπαυλη που κληρονομεί προκειμένου να κάνει τα όνειρά του πραγματικότητα, βρίσκεται αντιμέτωπος με συγκατοίκους, που δεν είναι άλλοι από τα θεότρελα πνεύματα των προηγούμενων ενοίκων. Στη 2η σεζόν της σειράς, η προσπάθεια του Τζέι και της Σαμάνθα να διώξουν τα πνεύματα από το σπίτι συνεχίζεται με αμείωτο ενδιαφέρον.

Πρεμιέρα αμέσως μετά τις ΗΠΑ: Παρασκευή 30/9, 20.30, COSMOTE SERIES HD .

So Help me Todd

Ως παιδί, ο Τοντ δεν ήθελε τίποτα περισσότερο από το να γίνει ιδιωτικός ντετέκτιβ. Ενήλικας πλέον, ο Τοντ κατάφερε να πραγματοποιήσει το όνειρό του και να ανελιχθεί επαγγελματικά. Μοναδικό «αγκάθι» στη ζωή του, η μητέρα του που προσπαθεί με κάθε τρόπο να τον ελέγχει. Έτσι, όταν του προτείνει μια δουλειά ως εσωτερικός ερευνητής στην επιχείρησή της, εκείνος συμφωνεί, με την προϋπόθεση πως θα τον αφήσει να είναι ο εαυτός του.

Πρεμιέρα αμέσως μετά τις ΗΠΑ: Παρασκευή 30/9, 22.00, COSMOTE SERIES HD .

The Thief, His Wife and the Canoe

Η σειρά μεταφέρει στη «μικρή οθόνη» την ιστορία του σωφρονιστικού υπαλλήλου Τζον Ντάργουιν που σκηνοθέτησε τον θάνατό του, για να διεκδικήσει την ασφάλεια ζωής και να αποφύγει τη χρεοκοπία κρυφά από την οικογένειά του.

Πρεμιέρα : Κυριακή 11/9, 22.00, COSMOTE SERIES HD.

Rules of the Game

Όταν η Μάγια γίνεται Διευθύντρια Ανθρώπινου Δυναμικού σε μία μεγάλη εταιρεία, αρχίζει να ερευνά υποθέσεις ανάρμοστης συμπεριφοράς εναντίον των γυναικών που εργάζονται σε αυτή. Η σειρά είναι εμπνευσμένη από το κίνημα #MeToo.

Πρεμιέρα με όλα τα επεισόδια back -2- back : Κυριακή 25/9, 21.00, COSMOTE SERIES HD MARATHON HD