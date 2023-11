Ο Νοέμβριος έρχεται στο Cinobo με δύο μεγάλες σειρές: Μέσα από πέντε αυτοτελή επεισόδια, στο Μεγάλο Μπλακάουτ οι πέντε σημαντικότεροι νέοι Ισπανοί δημιουργοί σκηνοθετούν τον αγώνα για επιβίωση σε ένα δυστοπικό μέλλον.

Ενώ το θρυλικό Berlin Alexanderplatz του Ράινερ Βέρνερ Φασμπίντερ σε αποκατεστημενη μορφή, προβάλλεται μετά από πάρα πολλά χρόνια στην Ελλάδα.

Σειρές

Berlin Alexanderplatz

Ράινερ Βέρνερ Φασμπίντερ

Σε χρόνια που η απόσταση μεταξύ κινηματογράφου και τηλεόρασης ήταν πολύ μακρινή, ο Φασμπίντερ παρουσίασε μια σειρά-ορόσημο της arthouse TV, που παραμένει ένα από τα σημαντικότερα έργα του.

Από τις 6 Νοεμβρίου στο Cinobo.

Το Μεγάλο Μπλακάουτ (Offworld)

Ροντρίγκο Σορογκόγιεν, Ραούλ Αρέβαλο, Ίσα Κάμπο, Αλμπέρτο Ροντρίγκεζ, Ισάκι Λακουέστα

Πέντε από τους πιο ταλαντούχους νέους σκηνοθέτες της Ισπανίας, φαντάζονται μέσα από πέντε αυτοτελή επεισόδια τη σταδιακή κατάρρευση του πολιτισμού και τον αγώνα για επιβίωση σε έναν δυστοπικό κόσμο.

Από τις 20 Νοεμβρίου στο Cinobo.

Cinobo Πρεμιέρες

Εύκολος Στόχος (The Sitting Duck)

Ζαν-Πολ Σαλομέ

Η Ιζαμπέλ Ιπέρ έχει αποδείξει ότι μπορεί να παίξει τα πάντα. Στο βασισμένο σε αληθινή συνταρακτική ιστορία πολιτικό θρίλερ, δίνει ακόμα μία πολυεπίπεδη ερμηνεία ως ατρόμητη συνδικαλίστρια.

Στις 7 Νοεμβρίου στο Cinobo.

Ράδιο Μετρονόμ (Metronom)

Αλεξάντρου Mπελκ

Βαθιά προσωπική κατάθεση για την εφηβεία και το τι σημαίνει να μεγαλώνεις σε έναν κόσμο όπου η φαντασία δείχνει την έξοδο κινδύνου. Βραβείο Σκηνοθεσίας Ένα Κάποιο Βλέμμα στις Κάννες.

Στις 14 Νοεμβρίου στο Cinobo.

Εκτός Συγχρονισμού (Out of Sync)

Χουάνχο Χιμένες Πένια

Πώς θα αντιδρούσατε αν ξαφνικά η ακοή ήταν ασυγχρόνιστη με την όρασή σας; Εντυπωσιακή ερμηνεία από τη Μάρτα Νιέτο (Εξαφανισμένος), σε μια πιο μυστηριώδη εκδοχή του Sound of Metal.

Στις 28 Νοεμβρίου στο Cinobo.