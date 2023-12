Όπως κάθε χρόνο, το Cinobo κλείνει και το 2023 με μια τελευταία συλλογή: αυτή των συνδρομητών του. Φέτος, η χαρά είναι διπλή, καθώς στις 20 ταινίες που αγαπήθηκαν περισσότερο και είχαν τις περισσότερες θεάσεις μέσα στην πλατφόρμα, προστέθηκαν και οι 3 δημοφιλέστερες σειρές.

Η συλλογή Most Watched 2023 περιλαμβάνει τρία από τα σημαντικότερα ελληνικά φιλμ των τελευταίων ετών, έναν θρυλικό Κουροσάβα, δυο μικρού μήκους ταινίες που συζητήθηκαν όσο λίγες -για σωστούς ή λάθος λόγους, οκτώ επίσημες προτάσεις χωρών για τα Όσκαρ Διεθνούς Ταινίας, μια έξαλλη Αντέλ Εξαρχόπουλος, τη Χρυσή Αθηνά των Νυχτών Πρεμιέρας, έναν Γούντι Άλεν, καθώς και τις τρεις σειρές που απέσπασαν τις περισσότερες ώρες binge watching από τους συνδρομητές της πλατφόρμας.

Με 1,4 εκατομμύρια ώρες streaming και 4,5 εκατομμύρια views, αυτές είναι οι 20 δημοφιλέστερες ταινίες και 3 δημοφιλέστερες σειρές για το 2023.

Η καταλληλότερη συλλογή για κλείσιμο της χρονιάς, μια λίστα ειδικά αφιερωμένη στο μεγαλύτερο κινηματογραφόφιλο community της χώρας, αυτό του Cinobo. Και του χρόνου, με ακόμα περισσότερες φανταστικές ταινίες και σειρές.

Top 20 ταινίες

20. Το Φεστιβάλ του Ρίφκιν (Rifkin’s Festival), Γούντι Άλεν

19. Πρόστιμο (Amercement), Φωκίων Μπόγρης

18. Ραν (Ran), Ακίρα Κουροσάβα

17. Ένας Θρίαμβος (The Big Hit), Εμανουέλ Κουρκόλ

16. Το Παιχνίδι της Μόλλυ (Molly’s Game), Άαρον Σόρκιν

15. Δεν Δίνω Γαμ** Δεκάρα (Zero Fucks Given), Εμανουέλ Μαρ, Ζιλί Λεκούστ

14. ΜΠΑΣΤΑΡΔΑ (BASTARDS), Νίκος Πάστρας

13. Τα Πάνω Κάτω (The Innocent), Λουί Γκαρέλ

12. Τυχερό Αστέρι (Broker), Χιροκάζου Κόρε-Έντα

11. Επιστροφή στη Σεούλ (Return to Seoul), Ντάβι Τσου

10. Αγόρια στο Ντους (Shower Boys), Κρίστιαν Ζέτερμπεργκ

9. Joyland, Σαΐμ Σαντίκ

8. Τσουλάκια (Hussies), Δέσποινα Μαυρίδου

7. Το Ήσυχο Κορίτσι (The Quiet Girl), Κόλουμ Μπερέιντ

6. Ιερή Αράχνη (Holy Spider), Αλί Αμπάσι

5. Μαγνητικά Πεδία (Magnetic Fields), Γιώργος Γούσης

4. Η Νύχτα της 12ης (The Night of the 12th), Ντομινίκ Μολ

3. Απόφαση Φυγής (Decision to Leave), Παρκ Τσαν-Γουκ

2. Η Συνωμοσία του Καΐρου (Boy from Heaven), Ταρίκ Σαλέχ

1. Κορσές (Corsage), Μαρί Κρόιτσερ

Top 3 σειρές

3. It’s a Sin, Ράσελ Τ. Ντέιβις

2. UFOs, Μαρτίν Ντουέρ, Κλεμάνς Νταρζάν

1. ΜΑΤ (Riot Police), Ισαμπέλ Πένια, Ροντρίγκο Σορογκόγιεν