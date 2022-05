Κανένα βαθμό δεν πήρε η Ελβετία κατά τον χθεσινό τελικό της Eurovision 2022, τουλάχιστον από τη βαθμολογία του κοινού, με τον Ελβετό τραγουδιστή να βρίσκει παρηγοριά στον Σαμ Ράιντερ της Μεγάλης Βρετανίας.

Κατά τη διάρκεια του χθεσινού τελικού της Eurovision 2022 ο τραγουδιστής Μάριους Μπέαρ της Ελβετίας ήταν απαρηγόρητος, καθώς ενώ πήρε 78 βαθμούς συνολικά από τις κριτικές επιτροπές, δεν φαίνεται να ενθουσίασε το κοινό και δεν κατάφερε να πάρει ούτε ένα βαθμό από την ψηφοφορία του κοινού.

Μάλιστα, σε βίντεο στην επίσημη σελίδα της Eurovision στο Instagram o Ράιντερ της Βρετανίας, που έχασε την πρωτιά μετά την ψήφο του κοινού, φαίνεται να παρηγορεί τον Μπέαρ της Ελβετίας ο οποίος δεν πήρε κανένα βαθμό. Στο βίντεο ο Ράιντερ αγκαλιάζει και χαϊδεύει τα μαλλιά του δακρυσμένου Μπέαρ.

Για την ιστορία, ο Μπέαρ συμμετείχε στη διοργάνωση με το τραγούδι «Boys do cry» που έγραψε ο ίδιος.

marius bear deserves so much better treatment from the eurofans pic.twitter.com/AH1F981y7R