Έμοιαζε μονόδρομος από το βράδυ της 15ης Μαΐου όταν στο Τορίνο, οι Kalush Orchestra με τη Stefania τους χάριζαν στην Ουκρανία τη νίκη στη Eurovision. Και μπορεί ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι να ονειρευόταν να φιλοξενήσει η χώρα του τον διαγωνισμό τραγουδιού στη Μαριούπολη, ο πόλεμος που ξεκίνησε η Ρωσία πριν από πέντε μήνες, του το στερεί.

Η EBU ανακοίνωσε σήμερα (25.07.2022) αυτό που όλοι περίμεναν: ότι η Eurovision του 2023 δεν θα γίνει στην Ουκρανία αλλά στη Βρετανία, τη χώρα που ήρθε δεύτερη στο Τορίνο.

Η EBU, που διοργανώνει την Eurovision, αποφάσισε ότι δεν γίνεται ο διαγωνισμός τραγουδιού του 2023 να φιλοξενηθεί στην εμπόλεμη Ουκρανία. Έτσι, στράφηκε στη Βρετανία, που ήταν δεύτερη και η οποία είχε διοργανώσει την τελευταία της Eurovision το 1998. Αυτή θα είναι η 9η φορά που η Βρετανία θα διοργανώνει το διαγωνισμό.

Δεν είναι γνωστό πια πόλη θα φιλοξενήσει την διοργάνωση. Γλασκώβη και Μάντσεστερ έχουν ήδη εκφράσει ενδιαφέρον.

