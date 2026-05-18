Μπαμπά σ’ αγαπώ – επόμενα επεισόδια: Ο Δημήτρης καλείται να διαλέξει ανάμεσα στη δουλειά των ονείρων του και στην υπόσχεση που έδωσε στον γιο του

Εξελίξεις έρχονται στα νέα επεισόδια της σειράς του Alpha, «Μπαμπά σ' αγαπώ» που θα προβληθούν από την Τρίτη έως την Τετάρτη 19-20.2026 στις 21:00 το βράδυ.

Ο Δημήτρης έχει υποσχεθεί ότι θα μείνει ένα εξάωρο χωρίς το κινητό του για να δώσει το καλό παράδειγμα στον Βίκτωρα και να αντιμετωπίσει την εξάρτηση του παιδιού από τις οθόνες. Ο Ηρακλής λαμβάνει ένα ανησυχητικό μήνυμα από τη Μαίρη και τρέχει να την σώσει από ένα «περίεργο πάρτι» στο οποίο έχει βρεθεί, με αποτέλεσμα να κατηγορηθεί και πάλι ως υπεύθυνος από τον πεθερό του.

Μπαμπά σ’ αγαπώ: Τρίτη 19 Μαΐου

Επεισόδιο 40: «Ήρωες της καθημερινής ζωής κι άλλα παραμύθια» – Ο Δημήτρης έχει υποσχεθεί ότι θα μείνει ένα εξάωρο χωρίς το κινητό του για να δώσει το καλό παράδειγμα στον Βίκτωρα και να αντιμετωπίσει την εξάρτηση του παιδιού από τις οθόνες, όμως λίγο πριν το «αναλογικό εξάωρο» ξεκινήσει, δέχεται ένα τηλεφώνημα ότι πρέπει να υποβάλει αίτηση για την θέση του Περιφερειακού Διευθυντή στο Λονδίνο που πάντα ονειρευόταν. Ο Ηρακλής λαμβάνει ένα ανησυχητικό μήνυμα από τη Μαίρη και τρέχει να την σώσει από ένα «περίεργο πάρτι» στο οποίο έχει βρεθεί, με αποτέλεσμα να κατηγορηθεί και πάλι ως υπεύθυνος από τον πεθερό του.

Η Βιργινία κι ο Νίκος ανακαλύπτουν το λόγο για τον οποίο χώρισαν και δεν έχει καμία σχέση με ό,τι μπορεί να πίστευαν μέχρι τώρα. Τέλος, όταν η Στέλλα αποκαλύψει στη Βιργινία την αλήθεια για τις ψεύτικες συνομιλίες του Νίκου που κατασκεύασε, οι δυο γυναίκες θα κάνουν μια εκ βαθέων συζήτηση που κρύβει αρκετές εκπλήξεις και για τις δύο. Και ο Δημήτρης θα κληθεί να διαλέξει ανάμεσα στη δουλειά των ονείρων του και στην υπόσχεση που έδωσε στον γιο του.

Μπαμπά σ’ αγαπώ: Τετάρτη 20 Μαΐου

Επεισόδιο 41 : «Σούπερ Λαχανικά Ενωθείτε!» – Σε μία νέα πραγματικότητα, χωρίς Internet, οθόνες που αποσυντονίζουν από την πραγματική επαφή, με όπλα τη φαντασία και μία παλιά εγκυκλοπαίδεια, τα τρία παιδιά μαζί με τους τρεις μπαμπάδες τους δημιουργούν το sequel των Σούπερ Λαχανικών σε μία προσπάθεια δημιουργικής αναλογικής απασχόλησης. Μπαμπάδες εναντίον παιδιών στην ύστατη μάχη για να τους κρατήσουν μακριά από τα tablets, ενώ τη μεγαλύτερη μάχη όλων δίνει ο ίδιος ο Δημήτρης που παλεύει να κρατήσει την υπόσχεση που έδωσε στο γιο του και να μην ανοίξει το κινητό του, παρότι κρίνεται η θέση του Περιφερειακού Διευθυντή στο Λονδίνο που ονειρευόταν από τότε που ξεκίνησε την καριέρα του.

Παράλληλα, η Ελένη συναντιέται με την Τζένη αναζητώντας πληροφορίες για το πως θα μπορούσε να υιοθετήσει εκείνη τον Βίκτωρα. Η Τζένη από την άλλη έχει μεγάλο άγχος για τη συνάντηση της με τον Στέλιο και το αν ο γιος του Ηρακλή θα τη συμπαθήσει ή όχι. Τέλος, η Βιργινία προσπαθεί να έρθει πιο κοντά με τη Ζωή με απρόσμενα αποτελέσματα ενώ ο αστυνομικός που παγίδευσε τον Ηρακλή με το αλκοτέστ προσπαθεί να επισκεφθεί τη Μαίρη στο νοσοκομείο προκαλώντας την οργή του Ευριπίδη, που φοβάται ότι η σκευωρία τους θα έρθει στην επιφάνεια.

Συντελεστές

Απόδοση Σεναρίου: Παναγιώτης Ιωσηφέλης

Σκηνοθεσία: Αντώνης Αγγελόπουλος

Πρωταγωνιστούν (με αλφαβητική σειρά): Κώστας Αποστολάκης, Δημήτρης Αποστολόπουλος, Έβελυν Ασουάντ, Ασημένια Βουλιώτη, Στεφανία Γουλιώτη Παύλος Ευαγγελόπουλος, Θάνος Λέκκας, Ιωάννα Μαυρέα, Νάνσυ Μπούκλη, Ευγενία Ξυγκόρου, Αναστασία Παντούση, Αλέξανδρος Σταύρου, Γιάννης Στεφόπουλος, Μιχάλης Τιτόπουλος, Μαριάννα Τουμασάτου, Δημήτρης Τσίκλης, Βασίλης Χαλακατεβάκης

Στο ρόλο της Ευανθίας η Μαρία Τζομπανάκη

Στο ρόλο της Θοδώρας η Πέγκυ Τρικαλιώτη

Στο ρόλο του Γεράσιμου ο Γιώργος Χρυσοστόμου

Συμμετέχουν (με αλφαβητική σειρά): Διώνη Άβρα, Ειρήνη Βαλατσού, Μελίνα Βαμβακά, Γιάννης Βασιλώττος, Νικος Βατικιώτης, Μαρία Γερογιάννη, Αντώνης Γιαννακός, Θάλεια Γιαννίκου, Αργύρης Γκαγκάνης, Θέμις Γκέκου, Κωνσταντίνος Καίκης, Κωνσταντίνος Κοράκης, Κώστας Κορωναίος, Έλενα Μεγγρέλη, Αντιγόνη Μυλωνοπούλου, Βίβιαν Πανουτσοπούλου, Νίκος Παντελίδης, Ιωάννα Παπαδοπούλου, Αλέξανδρος Παπατριανταφύλλου, Σωκράτης Πατσίκας, Ευρυδίκη Ποσταντζή, Δήμητρα Στογιάννη, Δήμητρα Σύρου, Γιώργος Τζαβάρας, Σόλων Τσούνης, Μυρτώ Φαραζή, Βαλέρια Χότζα, Αποστόλης Ψυχράμης.