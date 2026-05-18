Ο Ποσειδώνας Γιαννόπουλος ξεσπά: «Οι επιτροπές επανέφεραν τη διαπλοκή που υπήρχε στα 70s και στα 80s στη Eurovision»

Ο Ποσειδώνας Γιαννόπουλος σχολίασε το αποτέλεσμα της φετινής Eurovision και εξέφρασε την άποψη ότι οι επιτροπές θα πρέπει να καταργηθούν από τον μουσικό διαγωνισμό. Ο γνωστός ραδιοφωνικός παραγωγός θεωρεί ότι ο τρόπος που ψήφισαν φέτος δημιούργησε πολλά ερωτήματα και επηρέασε σημαντικά την τελική κατάταξη.

Μιλώντας για τη Eurovision, ο Ποσειδώνας Γιαννόπουλος ανέφερε πως οι επιτροπές είχαν δημιουργηθεί αρχικά για να σταματήσουν τις «ανταλλαγές ψήφων» ανάμεσα σε γειτονικές χώρες. Όπως είπε όμως, πλέον φαίνεται να έχουν επιστρέψει πρακτικές που θυμίζουν τις δεκαετίες του 1970 και του 1980, με πολλές περίεργες βαθμολογίες και μεγάλη διασπορά ψήφων.

Ο ραδιοφωνικός παραγωγός βρέθηκε καλεσμένος στην εκπομπή «Live News» και σχολίασε το televoting, λέγοντας: «Εκεί που ήταν να πάει το televoting προς μία κατεύθυνση χαρούμενου τραγουδιού -που ήταν η Ελλάδα- μοίρασε τις ψήφους του και στη Βουλγαρία και στη Ρουμανία που είχαν δυνατά τραγούδια και βρέθηκαν στην τριάδα».

Στη συνέχεια, τόνισε ότι θεωρεί τις επιτροπές το μεγαλύτερο πρόβλημα της φετινής διοργάνωσης. «Οι επιτροπές είναι το μεγάλο θέμα. Φέτος γενικά ξεσάλωσαν, ακούγονται πάρα πολλά, από την άποψη ότι συνήθως βλέπεις ένα “ρεύμα”. Εδώ τα 12άρια 35 χωρών έφευγαν σε τόσες κατευθύνσεις, που ήταν σαν να θέλουν να αποδυναμώσουν τα φαβορί, που ήταν η Φινλανδία και η Ελλάδα», είπε χαρακτηριστικά.

Ακόμη ανέφερε ότι από τα φαβορί το μόνο που τελικά βρέθηκε ψηλά ήταν το Ισραήλ που πήρε και τη δεύτερη θέση: «Το Ισραήλ μόνο στάθηκε γιατί έχει έντονη διασπορά που συσπειρώνεται, και ήταν καλό τραγούδι. Εμάς παραδοσιακά μας ψηφίζουν χώρες όπως η Ρουμανία και η Βουλγαρία, που είχαν ανταγωνιστικά τραγούδια, και ενώ το κοινό τους μας ψήφισε, οι επιτροπές τους μας έδωσαν μηδέν. Ενώ οι Σέρβοι, που δεν είχαν ανταγωνιστικό τραγούδι, μας έδωσαν 12άρι».

Ο Ποσειδώνας Γιαννόπουλος ανέφερε πως ίσως το μήνυμα του «FERTO» χάθηκε στη μετάφραση.

Υποστήριξε επίσης πως σε αρκετές χώρες το κοινό ψήφισε θετικά το τραγούδι της Ελλάδας με τον Akylas και το «Ferto», όμως οι επιτροπές των ίδιων χωρών δεν έδωσαν ούτε έναν βαθμό στη χώρα μας. Για τον ίδιο, αυτό δείχνει ότι υπάρχει μεγάλη διαφορά ανάμεσα στη γνώμη του κοινού και στις επιλογές των επιτροπών.