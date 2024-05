Μία αδιόρθωτη «γκάφα» έκανε η δημόσια τηλεόραση της Ιταλίας, Rai, που δημοσίευσε τα ποσοστά των ψήφων από το televoting στον χτεσινό Β’ Ημιτελικό της Eurovision.

Το βράδυ της Πέμπτης (09.05.2024) έγινε ο Β’ Ημιτελικός της Eurovision, όπου 10 από τις 16 συμμετέχουσες χώρες εξασφάλισαν μία θέση στον μεγάλο τελικό του Σαββάτου. Σύμφωνα με τα στοιχεία που δόθηκαν, «κατά λάθος», στη δημοσιότητα από τη Rai, το Ισραήλ εμφανίστηκε να προηγείται με το 39% των ψήφων. Όπως τονίζει η La Repubblica: «Φαίνεται ότι τα αποτελέσματα που ανακοινώθηκαν αφορούν μόνο την ψηφοφορία της Ιταλίας, αν και το σημείο αυτό είναι ασαφές».

Η ίδια ιταλική εφημερίδα σημειώνει: «Η μετάδοση των αποτελεσμάτων της τηλεψηφοφορίας απαγορεύεται από τους κανονισμούς της EBU, οπότε η Rai κινδυνεύει με πειθαρχική δίωξη».

Σχετικά με το επίμαχο απόσπασμα, το οποίο από χθες το βράδυ κυκλοφορεί ευρέως στα κοινωνικά δίκτυα, η La Repubblica καταλήγει τονίζοντας πως η Rai θα προβεί σε επίσημη ανακοίνωση σήμερα Παρασκευή 10 Μαΐου.

🇮🇹 Italian broadcaster Rai has accidentally revealed their televoting percentages during tonight’s #Eurovision semi-final.



[🎥 Rai] pic.twitter.com/cykJlZt4Qr