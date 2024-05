Eurovision 2024: Ο εκπρόσωπος της Γαλλίας διέκοψε την τελική του πρόβα στέλνοντας αντιπολεμικό μήνυμα

Βαριά πολιτικό έχει καταλήξει να είναι το κλίμα της φετινής Eurovision λόγω της κατάστασης που επικρατεί στο Μάλμε με τις διαδηλώσεις και τα όσα συμβαίνουν με συμμετέχουσες χώρες. Τώρα, και η Γαλλία βρίσκεται στο επίκεντρο.

Το ένα μετά το άλλο γίνονται τα περιστατικά κατά τη διάρκεια της Eurovision, μετά από διαδηλώσεις, αποκλεισμούς, μία εμφάνιση «στον αέρα» και γενικότερα ένα πολύ τεταμένο κλίμα. Με τη σειρά του και ο εκπρόσωπος της Γαλλίας, Slimane την ώρα που έκανε την τελευταία του πρόβα για το «Mon amour» σταμάτησε στη μέση του τραγουδιού.

Ο ίδιος ήθελε να δώσει ένα πολύ σημαντικό μήνυμα μετά τις τελευταίες εξελίξεις για την συμμετοχή του Ισραήλ, τον αποκλεισμό της Ολλανδίας, την «απόσυρση» της Νορβηγίας και το ενδεχόμενο να «κοπεί» η Ιρλανδία.

Ο 34χρονος όταν σταμάτησε να τραγουδά είπε: «Συγγνώμη που δεν μιλάω πολύ καλά αγγλικά, αλλά όταν ήμουν παιδί ονειρευόμουν τη μουσική. Ονειρεύτηκα αυτό το όνειρο, να γίνω τραγουδιστής και να τραγουδήσω για την ειρήνη… εδώ στην Eurovision. Κάθε καλλιτέχνης εδώ θέλει να τραγουδήσει για την αγάπη και να τραγουδήσει για την ειρήνη.

Πρέπει να μας ενώνει η μουσική, ναι, αλλά με την αγάπη και την ειρήνη. Ενωμένοι από τη μουσική ναι, αλλά με την αγάπη και με την ειρήνη. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ Ευρώπη», είπε ο Γάλλος ερμηνευτής.

🇫🇷 The climax of France’s #Eurovision performance comes when Slimane steps back from the mic and sings “Mon Amour” a cappella. But during today’s dress rehearsal, he decided to fill the silence with another message: one calling for peace.



