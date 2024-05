Eurovision 2024: Το Ισραήλ στα φαβορί του τελικού παρά τις αντιδράσεις – Το τραγούδι που άλλαξε και η Έντεν Γκολάν

Η 20χρονη Έντεν Γκολάν από το Ισραήλ, πήρε το βράδυ της Πέμπτης (09.05.2024) το εισιτήριο για τον τελικό της Eurovision με το τραγούδι «Hurricane».

Παρά τις διαμαρτυρίες πριν από τον β’ ημιτελικό, η τραγουδίστρια από το Ισραήλ Έντεν Γκολάν κατάφερε να περάσει στον μεγάλο τελικό του διαγωνισμού τραγουδιού της Eurovision.

Στον αυριανό τελικό, που θα διεξαχθεί στο Malmo Arena στη Σουηδία, η Έντεν Γκολάν θα εμφανιστεί στην 6η θέση ενώ η Μαρίνα Σάττι στην 12η.

Για την ιστορία να πούμε ότι η αρχική εκδοχή του τραγουδιού του Ισραήλ τροποποιήθηκε διότι θεωρήθηκε ότι είχε αναφορές στην αιματηρή επίθεση της ισλαμιστικής οργάνωσης Χαμάς στο νότιο Ισραήλ στις 7 Οκτωβρίου.

Η Έντεν Γκολάν είναι ρωσοϊσραηλινή τραγουδίστρια, γεννημένη στις 5 Οκτωβρίου του 2003.

Ξεκίνησε την καριέρα της παίρνοντας μέρος στη ρωσική επιλογή για τον Παιδικό Διαγωνισμό Τραγουδιού Eurovision 2015, όπου τερμάτισε 5η και στη συνέχεια στον ρωσικό τηλεοπτικό διαγωνισμό The Voice Kids.

Η Έντεν Γκολάν κυκλοφορεί δικά της singles από το 2022 και το όνειρό της είναι να γίνει σταρ. Η συμμετοχή της στη Eurovision μπορεί να την βοηθήσει και να της ανοίξει πόρτες για μία διεθνή καριέρα.

Το Ισραήλ αναγκάστηκε να αλλάξει τους στίχους του τραγουδιού που θα το εκπροσωπούσε προκειμένου να συμμετέχει στην 68η διοργάνωση της Eurovision.

Το «Hurricane», το οποίο, σύμφωνα με τον δημόσιο ραδιοτηλεοπτικό φορέα ΚΑΝ, αναφέρεται σε μια γυναίκα που βιώνει μια προσωπική κρίση, διατηρεί μερικούς από τους στίχους του «October Rain», την αρχική επιλογή τραγουδιού του Ισραήλ, η οποία αποκλείστηκε από τους διοργανωτές με την κατηγορία ότι πρόκειται για πολιτικό τραγούδι για τη Χαμάς.

Το «October Rain», ένα κομμάτι για τα γεγονότα της 7ης Οκτωβρίου, δημιούργησε μεγάλη αναστάτωση στην EBU, η οποία διοργανώνει τον μουσικό θεσμό, χωρίς όμως να αποκλείσει το Ισραήλ από τη Eurovision 2024.

«Είμαι τόσο ευγνώμων σε όλους αυτούς που μας ψήφισαν και μας στήριξαν», δήλωσε η Ισραηλινή τραγουδίστρια. «Είναι πραγματικά τιμή να βρίσκομαι εδώ, στη σκηνή, να ερμηνεύω και να δείχνω τη φωνή μας, να εκπροσωπώ (το Ισραήλ) με υπερηφάνεια».

Το Ισραήλ συμμετέχει από το 1973 στη Eurovision, την οποία κέρδισε για τέταρτη φορά το 2018.

Το τραγούδι είναι φαβορί για την τελική νίκη πίσω από την Κροατία και μπροστά από την Ελβετία, σύμφωνα με τη πλατφόρμα σύγκρισης ιστοσελίδων στοιχηματισμού Oddschecker.com.

Πριν από τον ημιτελικό, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου είχε δηλώσει ότι η Έντεν Γκολάν έχει «ήδη νικήσει».

«Όχι μόνο συμμετέχετε με υπερηφάνεια και θαυμαστό τρόπο στην Eurovision, αλλά αντιμετωπίζετε με επιτυχία ένα τρομερό κύμα αντισημιτισμού», δήλωσε σε μαγνητοσκοπημένο μήνυμά του.

Γιουχαΐσματα και αποδοκιμασίες περίμεναν την ισραηλινή εκπρόσωπο Έντεν Γκολάν στη πρόβα πριν τον χθεσινό β’ ημιτελικό την ώρα που θα ερμηνεύει το τραγούδι της με θεατές να φωνάζουν «Free Palestine».

Δεν είναι βέβαιο αν θα επαναληφθούν διαδηλώσεις έξω από τον χώρο της διοργάνωσης ή τα γιουχαΐσματα και αύριο, την βραδιά τοτ μεγάλου τελικού της Eurovision, η ίδια πάντως απαντά σε όσους διαδηλώνουν κατά του Ισραήλ ότι είναι περήφανη που εκπροσωπεί τη χώρα της.

Μιλώντας στους δημοσιογράφους τόνισε ότι στο Μάλμε δίνει τον καλύτερό της εαυτό, «την καλύτερη παράστασή της», όπως είπε. «Είμαι εδώ, κάνω αυτό που αγαπώ περισσότερο στον κόσμο, επικεντρώνομαι στη μουσική» είπε η Γκολάν.

Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου μετά την πρόκριση στον τελικό, ένας Πολωνός δημοσιογράφος ρώτησε την Ισραηλινή τραγουδίστρια:

«Με το να βρίσκεστε εδώ, είστε απειλή ασφαλείας, βάζετε τους πάντες σε κίνδυνο. Δεν σας νοιάζει;».

A Polish journalist shamelessly victim-blame Eden Golan for being targeted, asking: “By being here, you are a security risk and danger to everyone! Don’t you care?”



Imagine being such a scummy Nazi ‘journalist’ that you think it would be smart to “just ask a question” and blame… pic.twitter.com/hFqsZl8r44