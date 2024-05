Eurovision stories: Τραγούδια που δεν νίκησαν αλλά έγιναν επιτυχίες κι εκείνα που κέρδισαν χωρίς λόγο

Η ώρα της Eurovision πλησιάζει και έφτασε η στιγμή να αποκατασταθούν… αδικίες τόσων χρόνων.

Η Eurovision είναι γεμάτη τραγούδια και ερμηνείες που ξεχώρισαν αλλά δεν κατέκτησαν την πρωτιά, παρόλα αυτά έγιναν μεγάλες επιτυχίες στα ραδιόφωνα και στο Youtube αποδεικνύοντας ότι ο πρώτος δεν είναι πάντα και ο καλύτερος.

Από την άλλη υπάρχουν και τραγούδια που πήγαν πολύ καλά, βρέθηκαν στην πεντάδα του διαγωνισμού αλλά πέρα από εκείνη τη μέρα δεν τα ξανάκουσε κανείς.

Στη λίστα που ακολουθεί περιλαμβάνονται αρχικά μερικά από τα τραγούδια που φημολογείται ότι άξιζαν την πρώτη θέση κι ας μην την πήραν.

Και ακολουθούν αυτά που νίκησαν και έκαναν κάποιους ακόμα να απορούν…

«Nel Blu Dipinto di Blu (Volare)» – Domenico Modungo, Ιταλία (1958)

Μία από τις μεγαλύτερες διαχρονικές επιτυχίες της Eurovision είναι το γνωστό Voltare που ναι μεν τερμάτισε τρίτο αλλά όλοι νομίζουν πως είχε κερδίσει. Το τραγούδι που νίκησε ήταν το «Dors, Mon Amour» by του André Claveau.

«Άνοιξη» – Σοφία Βόσσου, Ελλάδα, (1991)

Στον 36ο διαγωνισμό της Eurovision στη Ρώμη η Ελλάδα εκπροσωπήθηκε από τη Σοφία Βόσσου.

Το τραγούδι «Άνοιξη» είχε όλες τις προοπτικές να πάει ψηλά στον ευρωπαϊκό διαγωνισμό τραγουδιού αλλά τα φάλτσα του σαξοφωνίστα στο σόλο, φαίνεται πως έβαλαν το λιθαράκι τους και το τραγούδι πήρε την 13η θέση.

«Shake It» – Σάκης Ρουβάς, Ελλάδα (2004)

Στη 3η θέση της Eurovision 2004 με 251 βαθμούς στο σύνολο βρέθηκε ο Σάκης Ρουβάς και το «Shake it» που έκανε την Ευρώπη να χορεύει στους ρυθμούς του.

Πρωτιά εκείνη τη χρονιά για την Ρουσλάνα και την Ουκρανία με το τραγούδι «Wild dances» ενώ στη 2η θέση τερμάτισε η Σερβία-Μαυροβούνιο, με το τραγούδι του Ζέλικο Γιοξίμοβιτς. Στην 4η θέση βρέθηκε η Τουρκία με το «For Real» των Athena.

Το τραγούδι των Τούρκων έκανε μεγάλη επιτυχία, όμως, δεν τους χαρίζουμε τη θέση του Σάκη Ρουβά που βγήκε τρίτος.

«Dancing Lasha Tumbai» – Verka Serduchka, Ουκρανία (2007)

Το αλησμόνητο «Dancing Lasha Tumbai» του Verka Serduchka για πολλούς θεωρείται εκτός συναγωνισμού.

Οι Ουκρανοί με τις εξωγήινες στολές έχουν μείνει αξέχαστοι στους φαν του θεσμού, που τους χάρισαν τη 2η θέση, με το τραγούδι τους να μνημονεύεται περισσότερο από την Μαρίγια Σερίφοβιτς που εκπροσώπησε τη Σερβία με το «Molitva» και κέρδισε εκείνη τη χρονιά τον διαγωνισμό.

«Secret Combination» – Καλομοίρα, Ελλάδα (2008)

«My secret combination. It ‘s a mystery for you» τραγούδησε η Καλομοίρα στην Eurovision 2008, που πραγματοποιήθηκε στο Βελιγράδι. Το τραγούδι τερμάτισε τρίτο πίσω από τη Ρωσία του Dima Bilan και το «Believe» και την Ουκρανία με το «Shady Lady» της Ani Lorak.

«Hold Me» – Farid Mammadov, Αζερμπαϊτζάν 2013

Το Hold me ήταν ομολογουμένως ένα πολύ ωραίο κομμάτι αλλά έμεινε στη 2η θέση από την Δανία και το τραγούδι «Only Teardrops» με την Emmelie de Forest. Στην 6η θέση η Ελλάδα με τον Αγάθωνα και τους Koza Mostra!

«Moustache» – Twin Twin, Γαλλία (2014)

Είναι δύσκολο να πιστέψει κανείς ότι έχουν περάσει δέκα χρόνια από τότε που μια ομάδα Γάλλων σχεδόν έκλεψε την παράσταση τραγουδώντας για μουστάκια. Μπορεί να τερμάτισε τελευταίο στον τελικό του διαγωνισμού, αλλά έγινε αγαπημένο. Ήταν η χρονιά που η Κοντσίτα Βουρστ έγραψε ιστορία στη σκηνή της Eurovision κερδίζοντας το 2014 με το «Rise Like A Phoenix» εκπροσωπώντας την Αυστρία.

«Grande Amore» – Il Volo, Ιταλία (2015)

Το «Grande amore» (Μεγάλη αγάπη) ερμηνεύτηκε από το ιταλικό οπερατικό τρίο Il Volo και γράφτηκε από τους Francesco Boccia και Ciro «Tommy» Esposito.

Το κομμάτι ήρθε πρώτο στην τηλεψηφοφορία και τρίτο συνολικά, μιας και στις επιτροπές το κομμάτι ήρθε μόλις 6ο… Μεγάλος νικητής της βραδιάς αναδείχθηκε ο Σουηδός Mans Zelmerlow, με το κομμάτι «Heroes». Η Ρωσία, η Ιταλία, το Βέλγιο και η Αυστραλία ολοκλήρωσαν την πρώτη πεντάδα.

«You Are the Only One» – Sergey Lazarev, Ρωσία (2016)

Το «You Are the Only One» του Sergey Lazarev εκπροσώπησε τη Ρωσία στη Eurovision 2016 και στο τέλος της βραδιάς κατέλαβε την 3η θέση, ανάμεσα σε 26 χώρες. Η Ρωσία, παρόλο που βγήκε πρώτη στο televoting, κατέλαβε μόλις την 6η θέση στις επιτροπές και βρέθηκε στην 3η θέση.

«Fuego» – Ελένη Φουρέιρα, Κύπρος (2018)

Με το «Fuego» η Ελένη Φουρέιρα εκπροσώπησε την Κύπρο στη Eurovision 2018 καταλαμβάνοντας την 2η θέση στον διαγωνισμό, την υψηλότερη για τη χώρα έως και σήμερα.

Το «Fuego» έχει γράψει ιστορία στη Eurovision και από την πρώτη στιγμή της κυκλοφορίας του έγινε διεθνές hit.

«Soldi» Mahmood – Ιταλία (2019)

Η Netta του Ισραήλ «έφαγε» το Soldi του Mahmood που κατέκτησε την 2η θέση. Είναι κατά κύριο λόγο στα ιταλικά, με μία γραμμή στα αραβικά, καθιστώντας την τρίτη φορά που ένα τραγούδι της Eurovision διαθέτει την αραβική γλώσσα μετά τις συμμετοχές του Μαρόκου το 1980 και του Ισραήλ το 2009.

«Space Man» – Sam Ryder, Ηνωμένο Βασίλειο (2022)

Είναι η συμμετοχή με τις υψηλότερες θέσεις σε charts στο Ηνωμένο Βασίλειο από την επιτυχία της Gina G «Just a Little Bit» το 1996 και το τραγούδι με τις περισσότερες πωλήσεις στη χώρα μέχρι το τέλος του 2022. Εμπνευσμένο από το «Rocket Man» του Elton John και το «Space Oddity» του David Bowie, το τραγούδι ήταν αγαπημένο, αλλά έχασε οριακά από το ουκρανικό συγκρότημα Kalush Orchestra με το τραγούδι «Stefania», για το οποίο πολλοί θεώρησαν πως η νίκη ήταν ένα μήνυμα στήριξης στην Ουκρανία λόγω της εισβολής της Ρωσίας και του πολέμου.

Eurovision: Τραγούδια που πήγαν ανέλπιστα καλά και… ψηλά

«Why Me?» – Linda Martin, Ιρλανδία (1992)

Το 1992 η Ιρλανδία και η Λίντα Μάρτιν με το τραγούδι «Why Me?» που γράφτηκε από τον Τζόνι Λόγκαν, κέρδισε τον διαγωνισμό της Eurovision. Φαβορί ήταν το Ηνωμένο Βασίλειο, η Ιταλία και η Μάλτα. Αν κρίνουμε από τον τίτλο του τραγουδιού ούτε και εκείνη δεν το πίστευε.

«Everybody» – Tanel Padar, Dave Benton και 2XL, Εσθονία (2001)

Η Εσθονία κέρδισε το Διαγωνισμό Τραγουδιού Eurovision το 2001 με το τραγούδι «Everybody» το οποίο εκτελέστηκε από τον Τάνελ Πάνταρ και τον Ντέιβ Μπέντον. Φαβορί ήταν η Δανία και η Γαλλία.

«Hard Rock Hallelujah» – Lordi, Φινλανδία (2006)

Η λίστα δεν θα μπορούσε να ξεκινήσει με κάποια άλλη από την ίσως πιο τρομακτική εμφάνιση στην ιστορία της Eurovision.

Οι Φινλανδοί Lordi εμφανίστηκαν στη σκηνή της Αθήνας με ένα καθαρό hard rock κομμάτι και στολές τεράτων. Παρά το γεγονός πως το κοινό δεν είδε ποτέ τα αληθινά τους πρόσωπα κατά τον διαγωνισμό, τους χάρισαν την πρώτη θέση εκείνης της χρονιάς.

«Party For Everybοdy» – Buranovskiye Babushki, Ρωσία (2012)

Οι αγαπημένες γιαγιάδες του Μπουράνοβο που εκπροσώπησαν την Ρωσία στον διαγωνισμό του 2012 με το «Party for Everybody» σίγουρα έχουν μείνει χαραγμένες στην μνήμη των Eurofans. Με τις παραδοσιακές τους στολές αλλά και τον αυθορμητισμό τους πάνω στη σκηνή έκλεψαν την παράσταση και τις καρδιές του κοινού που τους χάρισαν τη 2η θέση εκείνης της χρονιάς.

«Wild Dances» – Ruslana, Ουκρανία (2004)

Ακόμα μία ανατρεπτική εμφάνιση που όμως κέρδισε τις καρδιές των φαν της Eurovision και της χάρισαν την πρωτιά του διαγωνισμού εκείνης της χρονιάς. Η Ουκρανή Ρουσλάνα παρουσιάστηκε στη σκηνή του θεσμού σαν γυναίκα των σπηλαίων τραγουδώντας το «Wild Dances» και ξεσήκωσε το κοινό, ξεπερνώντας και τον δικό μας Σάκη Ρουβά, που ήταν εξίσου φαβορί με το «Shake It».

«Running Scared» – Ell & Nikki, Αζερμπαϊτζάν (2011)

Το Αζερμπαϊτζάν κέρδισε για πρώτη φορά στην ιστορία του τον διαγωνισμό της Eurovision (συμμετέχει από το 2008), χάρη στο ζευγάρι Ell & Nikki και το τραγούδι Running Scared, που συγκέντρωσαν συνολικά 221 βαθμούς στο Ντίσελντορφ της Γερμανίας.

«1944» – Jamala, Ουκρανία (2016)

Φοβερή ανατροπή στον τελικό της 61ης Eurovision το 2016. Η Αυστραλία που προπορευόταν καθ’όλη τη διάρκεια της ανακοίνωσης των αποτελεσμάτων, στην τελική ευθεία έμεινε δεύτερη, με το τηλεοπτικό κοινό να δίνει την πρωτιά στην Ουκρανία, με 534 βαθμούς. Το τραγούδι είχε προκαλέσει αντιδράσεις γιατί θεωρήθηκε πολιτικό, αφού αφορούσε στον διωγμό των Τατάρων της Κριμαίας από τη Σοβιετική Ένωση.

Δεύτερη ήρθε η Αυστραλία, τρίτη η Ρωσία, τέταρτη η Βουλγαρία με 307 και πέμπτη η διοργανώτρια Σουηδία. Η Jamala έβγαινε 3η στα στοιχήματα, 2η στο televoting και στις επιτροπές αλλά τελικά βγήκε πρώτη.

«Toy» – Netta, Ισραήλ (2018)

Ζωντάνια και ρυθμό στη σκηνή της Eurovision έδωσε η Netta Brazilai από το Ισραήλ με το τραγούδι «Toy» που ήταν από το φαβορί του διαγωνισμού επιβεβαιώνοντας όλα τα προγνωστικά κατακτώντας τη πρώτη θέση.

Το τραγούδι της είναι γραμμένο για το κίνημα #MeToo, πράγμα που αποδεικνύεται και από το ρεφρέν, «I’ m not your toy» (δεν είμαι το παιχνίδι σου). H Νέτα Μπαρτζιλάι έδωσε ένα πραγματικά εκπληκτικό σόου, με φωνητικά και κινήσεις κότας.

Τώρα ποια από αυτά τα τραγούδια ήταν για πρώτα και ποια για τελευταία, ας το κρίνει ο χρόνος…