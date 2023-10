Πολλές είναι οι αντιδράσεις που έχει προκαλέσει η σειρά κινουμένων σχεδίων Krapopolis η οποία προβάλλεται από το Fox.

Πρόκειται για μια σειρά που έχει κεντρικό θέμα την Αρχαία Ελλάδα, ωστόσο, παρουσιάζει με υποτιμητικό τρόπο τον ελληνικό πολιτισμό. Η σειρά «Krapopolis» αναφέρεται σε μια ελαττωματική οικογένεια ανθρώπων, θεών και τεράτων που προσπαθούν να διοικήσουν μια από τις πρώτες πόλεις του κόσμου χωρίς να σκοτωθούν μεταξύ τους. Το «Krapopolis» δημιουργήθηκε από τον Νταν Χάρμον για την Fox Broadcasting Company.

Την δυσαρέσκειά του για την σειρά εξέφρασε ο Σάββας Τσιβίκος πρόεδρος της AHEPA της μεγαλύτερης οργάνωσης ελληνοαμερικανών αδελφοτήτων. Εστειλε μάλιστα και σχετική επιστολή στον Ζεν Γκερίν, εκτελεστικό αντιπρόεδρο της «Fox Entertainment», μέσσα από την οποία ζήτησε από το κανάλι να σταματήσει την παραγωγή της σειράς λέγοντας ότι είναι «υποτιμητική για τη συμβολή που προσέφεραν στον δυτικό πολιτισμό οι αρχαίοι Έλληνες».

Παράλληλα ζήτησε συνάντηση με τους παραγωγούς της σειράς «για να συζητήσουμε γιατί πιστεύουμε ότι αυτή η σατιρική απεικόνιση των αρχαιοελληνικών μας ριζών είναι προσβλητική».

Supreme President Tsivicos sent a letter to Jean Guerin, Executive VP of Fox Entertainment, requesting the network halt production of “Krapopolis” Read More: https://t.co/gNxMPpYsgM pic.twitter.com/5fvBOeY4xT