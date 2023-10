Στο ριάλιτι του ΣΚΑΪ «I’m a celebrity, get me out of here» φαίνεται να αναβιώνει εκείνη η επική ατάκα που είχε πει κάποτε ο Ανδρέας Μικρούτσικος, το περίφημο «φιλιούνται, αγκαλιάζονται», καθώς ο Σταμάτης Γαρδέλης επιχείρησε να φιλήσει τον Τάσο Ξιαρχό.

Οι δυο άνδρες είχαν διασταυρώσει τα ξίφη τους με άγριο τρόπο προχθές (11.10.2023) στο ριάλιτι του ΣΚΑΪ και παραλίγο να «αγκαλιαστούν», αλλά όχι για καλό. Το γλυκό έδεσε χθες όταν ο γνωστός ηθοποιός Σταμάτης Γαρδέλης που μάλιστα αποχώρησε τελικά από το ριάλιτι του ΣΚΑΪ «I’m a celebrity, get me out of here», επιχείρησε να φιλήσει τον εκκεντρικό και ιδιόρρυθμο χορογράφο Τάσο Ξιαρχό στο στόμα.

Οι δύο άντρες είχαν έρθει πρόσωπο με πρόσωπό χθες μετά από άλλη μια διαμάχη τους στο ριάλιτι «I’m a celebrity, get me out of here» όταν ξαφνικά ο Σταμάτης Γαρδέλης, έκανε κίνηση να φιλήσει στο στόμα τον Τάσο Ξιαρχό. Ο χορογράφος έφυγε αμέσως από το σημείο.

Όλα ξεκίνησαν όταν ο ηθοποιός εξοργίστηκε επειδή ο Τάσος Ξιαρχό είχε πάρει φωτιά από την ομάδα του Σταμάτη Γαρδέλη και την πήγε στην δική του ομάδα.

Ο ηθοποιός άρχισε να φωνάζει λέγοντας ότι δεν θέλει να πάρει ο Τάσος Ξιαρχό τη φωτιά. Οι δυο παίκτες του «I’m a celebrity, get me out of here» ήρθαν κοντά και τότε ο Σταμάτης Γαρδέλης επιχείρησε να τον φιλήσει στο στόμα. Η κίνησή του πάντως, χαλάρωσε το κλίμα και η ένταση έπεσε.

Ο Σταμάτης Γαρδέλης και ο Τάσος Ξιαρχό είχαν έρθει σε μετωπική σύγκρουση και προχθές και μάλιστα ο χορογράφος είχε… ξεφύγει και είπε στον Σταμάτη Γαρδέλη: «Μη σε φτύσω μες στο στόμα τώρα και σ’ αρέσει η γεύση μου».

Οι αντιδράσεις του χορογράφου έχουν προκαλέσει πολλές αντιδράσεις από τον κόσμο στα social media και μάλιστα κάποιοι θυμήθηκαν τα προσβλητικά σχόλια που είχε κάνει πριν καιρό για το βάρος μιας κοπέλας.

Λες κ πέφτουμε από τα σύννεφα με τη συμπεριφορά του, που έναν χρόνο πριν έβγαζε βίντεο μια εύσωμη κοπέλα κ γελούσε. Τι μας τον προβάλετε απορώ. #imacelebritygr pic.twitter.com/XTNe36mBJi — L’enfer (@_tootyfrooty_) October 11, 2023

Αυτός δεν είναι που κορόιδευε σε ένα μαγαζί μια κοπέλα με λίγα κιλά παραπάνω και το ανέβασε στορυ ; #imacelebritygr pic.twitter.com/VS8hRjJfOS — Αναστάσης (@anastasis_1993) October 11, 2023

Οι δύο παίκτες πάντως, τα είχαν βρει προχθές, αλλά η κόντρα τους άναψε πάλι χθες. Πλέον όμως, μετά την αποχώρηση του Σταμάτη Γαρδέλη η… εστία έντασης στο ριάλιτι έσβησε.