Την πρώτη αποχώρηση από το «I ‘m a celebrity… get me out of here» ανακοίνωσαν το βράδυ της Πέμπτης (12.10.2023) ο Γιώργος Λιανός και η Καλομοίρα. Και ο πρώτος που εγκατέλειψε τον Άγιο Δομίνικο ήταν ο Σταμάτης Γαρδέλης.

Πριν από τον Σταμάτη Γαρδέλη, το «I ‘m a celebrity… get me out of here» είχε εγκαταλείψει οικειοθελώς η Δήμητρα Αλεξανδράκη, επικαλούμενη λόγους υγείας.

Ύστερα από σειρά ανορθόδοξων δοκιμασιών, ένας διαγωνιζόμενος του Celebrity θα έπρεπε να αποχαιρετήσει νωρίς νωρίς τους υπόλοιπους συμπαίκτες του στη ζούγκλα του Αγίου Δομινίκου.

Στον τάκο της αποχώρησης, ως πρώτοι υποψήφιοι, βρέθηκαν ο Σταμάτης Γαρδέλης, η Στέλλα Γεωργιάδου και ο Νίκος Βαμβακούλας. Όλοι οι υπόλοιποι συμπαίκτες τους αποχώρησαν από τον χώρο της δοκιμασίας αποχώρησης για να γυρίσουν ασφαλείας στο camp.

Και ο Γιώργος Λιανός με την Καλομοίρα έδωσαν το σήμα της έναρξης του τελικού αγωνίσματος. Τελευταίος στον χρόνο σε αυτό ήρθε ο Σταμάτης Γαρδέλης!

«Εντάξει, παιχνίδι ήταν. Ήταν ένα πολύ έντομο παιχνίδι τύχης και ταχύτητας» δήλωσε μετά την αποχώρησή του ο Σταμάτης Γαρδέλης.