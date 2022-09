Ο χρόνος μετρά αντίστροφα για το νέο κύκλο του “Just The Two of Us” (J2US), που θα προβάλλεται από τη συχνότητα του ALPHA.

Παρουσιαστής για ακόμη μια χρονιά θα είναι ο Νίκος Κοκλώνης και στις θέσεις τις κριτικής επιτροπής θα παραμείνουν η Δέσποινα Βανδή, η Βίκυ Σταυροπούλου και ο Σταμάτης Φασουλής, ενώ το πρόσωπο που θα βρίσκεται στην τέταρτη καρέκλα ακόμα αναζητείται.

Σε ό,τι έχει να κάνει με τα ζευγάρια που θα δούμε να συμμετέχουν στο show, η εκπομπή “Open Weekend” και η δημοσιογράφος Πέννυ Καβέτσου αποκάλυψε τα περισσότερα από αυτά που έχουν συμφωνήσει. Το “ναι” έχουν πει ακόμα οι Άντζελα Δημητρίου, Κώστας Αγέρης και Σαμπρίνα, αλλά ακόμα δεν έχουν βρεθεί οι παρτενέρ τους.

Αυτά είναι τα ζευγάρια του J2US που έχουν συμφωνήσει:

Μπέσσυ Αργυράκη – Τόλης Παπαδημητρίου

Αντώνης Παπαηλίας/Λόλα – Λευτέρης Μητσόπουλος

Άρις Πετράκης – Βίκυ Κουλιανού

Μαυρίκιος Μαυρικίου – Ιλάειρα Ζήση

Βασίλης Πορφυράκης – Ματίνα Νικολάου

Τζένη Κατσίγιαννη – Βαλεντίνο

Παναγιώτης Ραφαηλίδης – Αφροδίτη Γεροκωνσταντή

Σοφία Αρβανίτη – Γιάννης Κατινάκης

Θέλξη – Σπύρος Νικολαΐδης

Στέφανος Πιτσίνιαγκας – DJ Pitsi

Ανδρομάχη – Ιωάννης Μελισσανίδης

Σώτης Βολάνης – Νάνσυ Παραδεισανού

Φωτεινή Δάρρα – Παναγιώτης Τριανταφύλλου