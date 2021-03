Οι Madness θα είναι το θέμα νέας σειράς ντοκιμαντέρ με τίτλο «Before We Was We: Madness By Madness». Θα καταγράφει την άνοδο των θρύλων της ska του Κάμντεν Τάουν, οι οποίοι έχουν κυκλοφορήσει 12 άλμπουμ από την ίδρυση του γκρουπ, το 1976.

Η σειρά για τους Madness βασίζεται στα απομνημονεύματα του βρετανικού συγκροτήματος τα οποία κυκλοφόρησαν το 2019 με τον ίδιο τίτλο.

Κάθε επεισόδιο διάρκειας 60′ θα περιλαμβάνει πρωτότυπο υλικό, καθώς και νέες συνεντεύξεις με μέλη του συγκροτήματος στο παρελθόν και το παρόν – των Λι Τόμσον, Κρις Φόρμαν, Μαρκ Μπέντφορντ, Ντάνιελ Γουντγκέιτ, Καρλ Σμιθ και Suggs.

Αναφερόμενος στη μακρόχρονη, περίπου, 40 ετών πορεία των Madness ο αρχηγός του συγκροτήματος, Γκράχαμ ΜακΦέρσον – Suggs εξήγησε: «Δεν θυμάμαι ποτέ να σκεφτόμουν αν θα διαρκούσε. Βλέπετε αυτήν τη προσεγμένη Τρέλα (Madness) που συνεχίζεται εδώ και χρόνια και οι άνθρωποι σκέφτονται: «Το ήξερες». Αλλά δεν είχα ιδέα. Δεν έπαιρνα το παραμικρό στα σοβαρά».

«Γι’ αυτόν τον λόγο με έδιωξαν από το συγκρότημα στην αρχή, γιατί θεωρούσα ότι ήταν ένα αστείο και ότι έτσι θα μπορούσα να κάνω παρέα με ωραίους τύπους. Η ιδέα ότι επρόκειτο να κάνω καριέρα ήταν τελείως πέρα από την αντίληψή μου» ανέφερε.

Η μπάντα κατέχει το ρεκόρ για το μεγαλύτερο ακροατήριο για ζωντανή μετάδοση του BBC την Παραμονή Πρωτοχρονιάς, εμφανίστηκε στο Παλάτι του Μπάκιγχαμ στο πλαίσιο των εορτασμών για το Ιωβηλαίο της Ελισάβετ Β’ ως βασίλισσας, έφθασε στην κορυφή των charts στο Ηνωμένο Βασίλειο με 10 άλμπουμ και 15 singles και κέρδισε πολλά βραβεία.

Η σειρά θα προβληθεί από το BT TV.

πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ