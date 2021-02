Netflix: 8 ενδιαφέρουσες σειρές και ταινίες που έρχονται τον Μάρτιο

NETFLIX: Bridgerton και Λουπέν είναι δύο από τις σειρές που, όπως όλα δείχνουν, θα σπάσουν κάθε κοντέρ στο Netflix, ωστότο ο Μάρτιος έρχεται με… φόρα.

Ο Μάρτιος έρχεται με… φορα στο Netflix. Δύο από τις πιο δημοφιλείς σειρές αυτή την στιγμή στην πλατφόρμα streaming είναι δίχως αμφιβολία το Bridgerton και το Λουπέν, ωστόσο και ο Μάρτιος θα ξεχωρίσει με τις σημαντικές παραγωγές που έρχοινται.

Biggie: I Got a Story to Tell

Η ταινία κυκλοφορεί στην Ελλάδα 1 Μαρτίου 2021 στις 10:00 π.μ. EET

Στον απόηχο της εμβληματικής εισόδου του Notorious B.I.G. στο Rock and Roll Hall of Fame και εν όψει της ημερομηνίας που θα γιόρταζε τα 50ά γενέθλιά του, το “Biggie: I Got A Story To Tell” προσφέρει μια νέα ματιά για έναν από τους καλύτερους και με τη μεγαλύτερη επιρροή ράπερ όλων των εποχών, από εκείνους που τον γνώριζαν καλύτερα. Σε συνεργασία με το ίδρυμα του Μπίγκι, το I Got A Story To Tell αποτελεί μια προσωπική μαρτυρία για τον άνθρωπο που βρίσκεται στο επίκεντρο της ιστορίας της ραπ για περισσότερα από είκοσι χρόνια, εξαιτίας της γρήγορης ανόδου και του τραγικού του τέλους. Σε σκηνοθεσία του Έμετ Μαλόι, αυτό το τρυφερό ντοκιμαντέρ παρουσιάζει σπάνιο υλικό που κινηματογραφήθηκε από τον καλύτερο φίλο του, τον Ντέιμιον “D-Roc” Μπάτλερ, και νέες συνεντεύξεις με τους πιο στενούς φίλους και την οικογένειά του που φανερώνουν μια άγνωστη για τον κόσμο πλευρά του Κρίστοφερ Γουάλας. Η παραγωγή του I Got A Story To Tell έγινε από τους Σον Κομπς, Βολέτα Γουάλας, Μαρκ Πιτς, Στάνλεϊ Μπάχταλ, Έμετ και Μπρένταν Μαλόι.

Moxie: Κορίτσια με Τσαγανό

Η ταινία κυκλοφορεί στην Ελλάδα 3 Μαρτίου 2021 στις 10:00 π.μ. EET

Η Βίβιαν (Χάντλι Ρόμπινσον), μια φαινομενικά ντροπαλή 16χρονη, προτιμούσε πάντα να κρατάει σκυμμένο το κεφάλι και να περνάει απαρατήρητη. Αλλά όταν η άφιξη μιας νέας μαθήτριας (Αλίσια Πασκουάλ-Πένια) την αναγκάζει να εξετάσει την ανεξέλεγκτη συμπεριφορά των συμμαθητών της που ταράζουν το σχολείο, η Βίβιαν συνειδητοποιεί ότι βαρέθηκε πια. Αντλώντας έμπνευση από το επαναστατικό παρελθόν της μητέρας της (Έιμι Πέλερ), η Βίβιαν δημοσιεύει ανώνυμα ένα εναλλακτικό περιοδικό που λέγεται Moxie, για να ξεσκεπάσει την προκατάληψη και την αδικία στο σχολείο της, ξεκινώντας απροσδόκητα ένα κίνημα. Τώρα που βρίσκεται στο επίκεντρο μιας επανάστασης, η Βίβιαν ξεκινάει να κάνει νέες φιλίες με άλλες νεαρές κοπέλες και συμμάχους, γεφυρώνοντας το χάσμα ανάμεσα σε κλίκες και ομάδες, καθώς μαθαίνουν να διαχειρίζονται παρέα τις καλές και κακές στιγμές του σχολείου. Σε σκηνοθεσία της Έιμι Πέλερ και βασισμένο στο μυθιστόρημα της Τζένιφερ Ματιού, στο “Moxie: Κορίτσια με Τσαγανό” πρωταγωνιστούν επίσης οι Λόρεν Τσάι, Πάτρικ Σβαρτζενέγκερ, Νίκο Χιράγκα, Σίντεϊ Παρκ, Τζόζεφιν Λάνγκφορντ, Κλαρκ Γκρεγκ, Τζόσι Τότα, Αντζέλικα Ουάσινγκτον, Τσάρλι Χολ, Σαμπρίνα Χάσκετ, Άικ Μπάρινχολτζ και Μάρσια Γκέι Χάρντεν.

Dealer

Η σεζόν κυκλοφορεί στην Ελλάδα 10 Μαρτίου 2021 στις 10:00 π.μ. EET

Ο Φρανκ, ένας σκηνοθέτης μουσικών βίντεο, διεισδύει σε μια σκληρή γειτονιά στον Νότο της Γαλλίας για να κινηματογραφήσει τον Τόνι, έναν χαρισματικό αλλά απρόβλεπτο αρχηγό μιας συμμορίας ναρκωτικών που θέλει να μπει στη μουσική σκηνή της ραπ. Χρησιμοποιώντας την κάμερά του για να αποκαλύψει το κρυφό, πραγματικό πρόσωπο του εμπορίου ναρκωτικών, ο Φρανκ θα παγιδευτεί σε έναν αιματηρό πόλεμο μεταξύ συμμοριών. Ένα γρήγορο θρίλερ με αμοντάριστο υλικό.

Τελευταία Ευκαιρία: Μπάσκετ

Η σεζόν κυκλοφορεί στην Ελλάδα 10 Μαρτίου 2021 στις 10:00 π.μ. EET

Από τον Γκρεγκ Ουάιτλι (Τσιρλίντερς) και την ομάδα πίσω από το βραβευμένο με Emmy “Τελευταία Ευκαιρία”, έρχεται το “Τελευταία Ευκαιρία: Μπάσκετ”, μια ειλικρινής, ρεαλιστική ματιά στον κόσμο του μπάσκετ των κοινοτικών κολεγίων. Στα οκτώ επεισόδια της σειράς, οι θεατές ακολουθούν την ομάδα μπάσκετ Χάσκι του Κολεγίου Ιστ Λος Άντζελες (ELAC) στη δύσκολη πορεία τους μέχρι τη μνημειώδη κατάκτηση του πρωταθλήματος μπάσκετ στην πολιτεία της Καλιφόρνια. Υπό την καθοδήγηση του βασικού προπονητή Τζον Μόζλι, η ομάδα του ELAC αποτελείται από πρώην παίκτες της Α’ Κατηγορίας και δυναμικούς αθλητές που προσπαθούν να κερδίσουν μια τελευταία ευκαιρία, για να κάνουν πραγματικότητα το όνειρό τους: να παίξουν στις ανώτερες κατηγορίες. Η ομάδα, όμως, δοκιμάζεται, καθώς οι παίκτες πολεμούν με αντιξοότητες, εσωτερικούς δαίμονες και συναισθήματα εντός και εκτός γηπέδου.

The One

Η σεζόν κυκλοφορεί στην Ελλάδα 12 Μαρτίου 2021 στις 10:00 π.μ. EET

Βασισμένο σε βιβλίο του Τζον Μαρς, αυτό το δράμα ασχολείται με ένα ξεχωριστό θέμα: Πώς θα ήταν αν μπορούσαμε να βρούμε το άλλο μας μισό μέσω αντιστοιχίας DNA; Το “The One” τοποθετείται στο κοντινό μέλλον, σε έναν κόσμο όπου ένα τεστ DNA μπορεί να εντοπίσει το άλλο σας μισό: το άτομο εκείνο που είστε γενετικά προδιατεθειμένοι να ερωτευτείτε παθιασμένα. Ανεξάρτητα από το πόσο καλή είναι μια σχέση, ποιος από εμάς μπορεί να πει ειλικρινά ότι δεν έχει αναρωτηθεί εάν υπάρχει κάποιος καλύτερος εκεί έξω; Τι θα γινόταν αν χρειαζόταν μόνο ένα δείγμα μαλλιών για να βρεθεί; Η ιδέα είναι απλή, αλλά οι συνέπειες είναι συνταρακτικές. Δεν θα σκεφτούμε ποτέ ξανά την αγάπη και τις σχέσεις με τον ίδιο τρόπο.

Νέιτ Μπαργκάτζι: Ο Καλύτερος Μέσος Αμερικανός

Το σταντ απ κυκλοφορεί στην Ελλάδα 18 Μαρτίου 2021 στις 9:00 π.μ. EET

Ο κωμικός, ηθοποιός και παρουσιαστής podcast από το Τενεσί Νέιτ Μπαργκάτζι επιστρέφει με το δεύτερο πρωτότυπο κωμικό πρόγραμμά του για το Netflix, διάρκειας μίας ώρας, το “Νέιτ Μπαργκάτζι: Ο Καλύτερος Μέσος Αμερικανός”. Ο Νέιτ μιλά για τη γενιά του Oregon Trail, τη γνωριμία με τη γυναίκα του ενώ εργαζόταν στα Applebee’s, καθώς και για ξεκαρδιστικές γνώριμες καταστάσεις που ζει ως πατέρας και σύζυγος. Το “Νέιτ Μπαργκάτζι: Ο Καλύτερος Μέσος Αμερικανός” κάνει παγκόσμια πρεμιέρα στο Netflix στις 18 Μαρτίου 2021. Το πρόγραμμα σκηνοθετεί ο Τρόι Μίλερ, ο οποίος υπογράφει επίσης και τη διεύθυνση παραγωγής για την Dakota Pictures μαζί με τους Άλεξ Μάρεϊ, Τιμ Σαρκς και Μπαργκάτζι.

Sky Rojo

Η σεζόν κυκλοφορεί στην Ελλάδα 19 Μαρτίου 2021 στις 9:00 π.μ. EET

Από τους δημιουργούς της “Τέλειας Ληστείας” έρχεται αυτή η νέα σειρά καταιγιστικής δράσης με μαύρο χιούμορ και στιγμές αδρεναλίνης. Η Κοράλ, η Γουέντι και η Τζίνα βγαίνουν στον δρόμο με προορισμό την ελευθερία, ενώ τις καταδιώκει ο Μοϊσές και ο Κρίστιαν, οι άντρες του νταβατζή και ιδιοκτήτη του Club Las Novias Ρομέο. Μαζί, τα κορίτσια ξεκινούν έναν ξέφρενο αγώνα δρόμου στον οποίο θα ‘ρθουν αντιμέτωπες με κινδύνους κάθε είδους. Το μόνο σχέδιό τους: να παραμείνουν ζωντανές για ακόμα πέντε λεπτά

Country Comfort

Η σεζόν κυκλοφορεί στην Ελλάδα 19 Μαρτίου 2021 στις 9:00 π.μ. EET

Μετά τις ανατροπές που συμβαίνουν στα επαγγελματικά και τα προσωπικά της, μια επίδοξη νεαρή τραγουδίστρια κάντρι ονόματι Μπέιλι (Κάθριν Μακφί) προσλαμβάνεται ως νταντά των πέντε παιδιών ενός δύστροπου καουμπόι, του Μπο (Έντι Σίμπριαν). Με πολλή επιμονή και γοητεία αμερικανικού Νότου, η άπειρη νταντά καταφέρνει να αντιμετωπίσει τη δυναμική της οικογένειας και να αναπληρώσει το κενό της απούσας μητέρας. Προς έκπληξή της, η Μπέιλι βρίσκει και την πολυπόθητη μπάντα σε αυτήν την μουσικά ταλαντούχα οικογένεια που τη βοηθά να ξεκινήσει ξανά το ταξίδι προς τη δόξα.