Η σειρά «Sex and The City» επέστρεψε στη μικρή οθόνη με το «Αnd Just Like That», που έκανε πρεμιέρα.

Ωστόσο, μία δυσάρεστη έκπληξη επιφύλασσε το πρώτο επεισόδιο για τους φανς της δημοφιλούς σειράς. Κι αυτό, γιατί πεθαίνει ένας βασικός και αγαπημένος πρωταγωνιστής. Ο λόγος για τον Mr. Big, τον μεγάλο έρωτα της Κάρι, τον οποίο παντρεύεται στην πρώτη ταινία… Το κοινό περίμενε να δει πώς θα είναι η ζωή τους, ύστερα από τόσα χρόνια, αλλά… απογοητεύεται. Λίγο πριν μετακομίσουν στα Χάμπτονς, την ώρα που η Κάρι απουσιάζει από το σπίτι τους, ο Mr. Big παθαίνει ανακοπή και ξεψυχάει στα χέρια της, όταν εκείνη επιστρέφει στο σπίτι. Μετά τον θάνατό του, όλοι συμπαραστέκονται στην Carrie, ακόμη και η Σαμάνθα, η οποία μένει πλέον στο Λονδίνο.

«Και κάπως έτσι ο Mr.Big, πέθανε» λέει η Κάρι στο τέλος του επεισοδίου, με πολλούς να παρατηρούν ότι στη σκηνή του θανάτου φοράει τις ίδιες γόβες που φορούσε και στον γάμο της.