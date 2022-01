Το ΗΒΟ Max αποφάσισε να μην προβάλλει τη σκηνή του Κρις Νοθ στο φινάλε της σειράς «Sex and the City: And Just Like That», μετά τις καταγγελίες τεσσάρων γυναικών εναντίον του, που τον κατηγορούν για σεξουαλική κακοποίηση.

Ο ηθοποιός Κρις Νοθ, που ενσάρκωνε το ρόλο του «Mr. Big» στη σειρά «Sex and the City: And Just Like That», ως ο μεγάλος έρωτας της Κάρι Μπράντσο (Σάρα Τζέσικα Πάρκερ), ήταν να κάνει ακόμα μια εμφάνιση στο φινάλε της σειράς, σε μια flashback σκηνή, όμως οι καταγγελίες εναντίον του άλλαξαν τα σχέδια.

Στο πρώτο επεισόδιο της επιστροφής του «Sex and the City» στις τηλεοπτικές οθόνες, ο χαρακτήρας του Νοθ πεθαίνει και ο ηθοποιός είχε κάνει γυρίσματα για μια ακόμα εμφάνιση στο φινάλε της σειράς.

Ωστόσο, μετά την πρεμιέρα της νέας σεζόν, βγήκαν στο φως οι καταγγελίες εναντίον του για σεξουαλική κακοποίηση και έτσι, η πλατφόρμα HBO Max αποφάσισε να βγάλει τη σκηνή από το φινάλε καθώς «δεν αποτελεί σημαντικό κομμάτι για το τέλος της σειράς».

Σύμφωνα με το NBC, οι σεναριογράφοι της σειράς αποφάσισαν να μην προβάλλουν τη σκηνή καθώς «όταν έγιναν τα γυρίσματα, δεν είχαμε ‘κλειδώσει’ το τέλος και έτσι, μπορούμε να το αλλάξουμε».

Οι καταγγελίες κατά του Κρις Νοθ

Τέσσερις γυναίκες έχουν καταγγείλει τον Κρις Νοθ για σεξουαλική κακοποίηση, με τον ίδιο να αρνείται τις κατηγορίες.

Μια από αυτές, η 54χρονη – σήμερα – Λίζα Τζεντίλ ισχυρίζεται ότι κακοποιήθηκε σεξουαλικά από τον ηθοποιό το 2002, όταν εργαζόταν ως τραγουδίστρια, σύμφωνα με τη Daily Mail. Η 54χρονη είπε ότι γνώρισε τον Κρις Νοθ όταν σύχναζε σε ένα εστιατόριο, στις αρχές της δεκαετίας του 2000.

Μια ακόμα γυναίκα, η «Άβα» (χρησιμοποιεί ψευδώνυμο γιατί δεν θέλει να αποκαλύψει τα πραγματικά της στοιχεία), αποκάλυψε ότι ο Κρις Νοθ την στρίμωξε στο γραφείο ενός εστιατορίου, το οποίο βρισκόταν στο κέντρο του Μανχάταν, στη Νέα Υόρκη, το 2010. Το φερόμενο θύμα χαρακτηρίζει τον ηθοποιό «ατημέλητο», «σκληρό» και «δυνατό». Μάλιστα το θύμα ισχυρίζεται ότι ο ηθοποιός την έκανε να αιμορραγήσει και την άφησε να χρειάζεται νοσηλεία. Δούλευε ως σερβιτόρα τότε ενός εστιατορίου στο Midtown το 2010 και ήταν 18 ετών.

Από τη μεριά τους, οι πρωταγωνίστριες της σειράς «Sex and the City» εξέφρασαν τη στήριξή τους στα θύματα ενώ ο ίδιος ο Κρις Νοθ απολύθηκε από τη σειρά του CBS «The Equalizer» ενώ το γραφείο ατζέντηδων που τον εκπροσωπούσε, έλυσε το συμβόλαιο μαζί του.

Με πληροφορίες από NBC