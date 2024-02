«Star wars: the bad batch»: Ο τελευταίος κύκλος της σειράς διαθέσιμος αποκλειστικά στο Disney+

Ο τελευταίος κύκλος του «Star Wars: The Bad Batch», από την Lucasfilm, είναι τώρα διαθέσιμος, αποκλειστικά στο Disney+.

Είναι ο τρίτος κύκλος της αναγνωρισμένης από τους κριτικούς animated σειράς, «Star Wars: The Bad Batch», η οποία αποτελεί το spin-off του βραβευμένου με Emmy «Star Wars: Ο Πόλεμος των Κλώνων». Τα τρία πρώτα επεισόδια του τελευταίου κύκλου είναι τώρα διαθέσιμα στο Disney+.

Στον επικό τελευταίο κύκλο της σειράς «Star Wars: The Bad Batch», η ομάδα δοκιμάζει τα όριά της στον αγώνα για την επανένωση με την Ομέγκα, καθώς αυτή αντιμετωπίζει τις δικές της προκλήσεις, μέσα σε ένα απομακρυσμένο αυτοκρατορικό εργαστήριο.

Με την ομάδα διασκορπισμένη και αντιμέτωπη με απειλές από όλες τις πλευρές, αναζητούν απροσδόκητους συμμάχους, αναλαμβάνουν επικίνδυνες αποστολές και εφαρμόζουν όλα όσα έχουν μάθει για να απελευθερωθούν από την Αυτοκρατορία.

Το «Star Wars: The Bad Batch» επιδεικνύει ένα ταλαντούχο καστ φωνών, όπως αυτές των Dee Bradley Baker (American Dad!), Michelle Ang (Fear the Walking Dead: Flight 462), Keisha Castle-Hughes (Whale Rider), Jimmi Simpson (Westworld), Noshir Dalal (It’s Pony) και Wanda Sykes (The Upshaws).

Η παραγωγή του «Star Wars: The Bad Batch» είναι από τους Dave Filoni (Ahsoka, The Mandalorian), Athena Portillo (Star Wars: Ο Πόλεμος των Κλώνων, Star Wars: Οι Επαναστάτες), Brad Rau (Star Wars: Οι Επαναστάτες, Star Wars: Η Αντίσταση), Jennifer Corbett (Star Wars: Η Αντίσταση, NCIS) και Carrie Beck (Ahsoka, The Mandalorian), με τον Josh Rimes (Star Wars: Η Αντίσταση, Star Wars: Visions) ως συν-εκτελεστικό παραγωγό και τον Alex Spotswood (Star Wars: Ο Πόλεμος των Κλώνων, Star Wars: Οι Επαναστάτες) ως senior παραγωγό.

Ο Rau είναι επίσης σκηνοθέτης της σειράς με τον Corbett ως επικεφαλής σεναριογράφο.