Μόλις 10 μέρες χωρίζουν τα εκατομμύρια των πιστών θεατών της τηλεοπτικής σειράς Stranger Things 4 από το δεύτερο και τελευταίο μέρος του τέταρτου κύκλου επεισοδίων.

Την 1η Ιουλίου θα αρχίσει η προβολή του φινάλε της σειράς, με την παρέα των έφηβων φίλων να έρχεται αντιμέτωπη με τον φοβερό Vecna.

Σήμερα το πρωί λογαριασμός του Netflix που προβάλλει μια από τις δημοφιλέστερες σειρές, άρχιζε μέσω Twitter την αντίστροφη μέτρηση:

Λίγες ώρες αργότερα το δεύτερο trailer έκανε την εμφάνισή του, γεμάτο μυστήριο: Θα μπορέσει η παρέα των έφηβων πια φίλων να νικήσει τον Vecna;

Θα αντέξουν η Max, ο Eddie, η Nancy, η Robin, o Dustin και η υπόλοιπη παρέα μέχρι τέλους;

Θα επαληθευτεί αυτό που λέει ο «πατέρας» της «Eleven» ότι «οι φίλοι δεν είναι προετοιμασμένοι για αυτή την μάχη»;

Τι κρύβει το τραγούδι της Kate Bush, που εξακολουθεί να ακούγεται, αναπτερώνοντας τις όποιες ελπίδες ότι υπάρχει τρόπος να νικηθεί το «κακό»;

Το trailer των τελευταίων επεισοδίων είναι αυτό:

Μόλις δημοσιοποιήθηκε το trailer ξέσπασε μια θύελλα μηνυμάτων και αναρτήσεων από τους πιστούς θεατές της σειράς, κάνοντας το #StrangerThings4 το απόλυτο χάσταγκ σχεδόν σε όλο τον κόσμο!

Μερικά χαρακτηριστικά παραδείγματα:

«”Έχω αυτή την φρικτή αίσθηση ότι δεν μπορεί να λειτουργήσει αυτή τη φορά” ακούγεται να λέει η Robin, όσο η κάμερα εστιάζει σ’ αυτή και τον Steve… Δεν μπορώ να σας χάσω παιδιά», λέει με αγωνία ένας από τους χρήστες.

"i have this terrible feeling it might not work out us this time" ROBIN SAYING THIS WHILE THE CAMERA FOCUS ON HER AND STEVE PLEASE DON'T MANIFEST THIS ON EARTH I CAN'T LOSE YOU GUYS #StrangerThings4 pic.twitter.com/EJLBxTRrDQ